Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 марта 2026 15:45
Нижегородская область — лидер по числу охваченных соцконтрактом многодетных семей
23 марта 2026 15:28
Более 1 млрд рублей вложат в дороги Нижнего Новгорода
23 марта 2026 15:20
Андрей Воробьёв запустил новый участок трассы ЮЛА в Подмосковье
23 марта 2026 15:12
Новые названия улиц и сквера утвердили в Нижнем Новгороде
23 марта 2026 14:55
Трехсвятский квартал в центре Нижнего Новгорода внесли в реестр ОКН
23 марта 2026 14:50
Войска беспилотных систем пополнила еще одна группа нижегородских добровольцев
23 марта 2026 14:47
Нижегородская область взяла три награды нацпремии "За вклад в развитие городской мобильности"
23 марта 2026 14:20
Как действовать, если в купленной квартире остались прописанные: советы юриста
23 марта 2026 13:40
Гималайский медведь проснулся в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
23 марта 2026 13:08
29 нижегородских муниципалитетов могут попасть в зону паводка
Нижегородская область взяла три награды нацпремии "За вклад в развитие городской мобильности"

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Нижегородская область завоевала три награды национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности». Премия вручается компанией InnovaTransport, Общероссийским объединением пассажиров, Союзом российских городов при поддержке общественного совета при Министерстве транспорта РФ.

«Наш регион сделал ставку на экологичный и комфортный городской транспорт. В Нижнем Новгороде реализуется сразу несколько проектов: полная модернизация трамвайной инфраструктуры, обновление всех трамваев, строительство двух новых станций метро, ведется обкатка электробусных маршрутов, строительство новой канатной дороги через Оку. После завершения всех проектов мы выйдем на совершенно новое качество общественного транспорта. Надеемся, что его оценят нижегородцы и гости нашего города», — отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин.

Регион получил награду от экспертов за проект развития городского электротранспорта, который реализует министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» под кураторством заместителя губернатора региона Сергея Морозова.

Также в номинации «Подвижной состав» автобусом года стал городской низкопольный автобус Citymax 8, который серийно выпускается на Павловском автобусном заводе. В этом же блоке награду трамвая года получил трамвай «МиНиН» (Т811) совместной нижегородско-белорусской сборки.

Торжественная церемония награждения победителей национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности» состоялась 19 марта в Общественной палате Российской Федерации. Лучшие проекты выделены по итогам народного голосования и по решению экспертного жюри, сформированного из представителей отраслевых организаций, органов власти и профессионального сообщества.

В рамках народного голосования, жители регионов страны отдали около 217 тысяч голосов, определив лидеров среди проектов и инициатив в сфере транспорта.

«Мы видим значительные изменения в развитии общественного транспорта за последние 10 лет. Города-лидеры по работе транспорта являются ориентиром для тех, кто еще подходит к этому вопросу. В рамках премии получилось выявить и тех, кто вносит персональный вклад в такие победы, компании и команды на местах. Это служит мотивацией для дальнейших преобразований и трансляции лучшего опыта по всем субъектам Российской Федерации», - прокомментировала итоги премии председатель общественного совета при Минтрансе России Татьяна Горовая.

Премия «За вклад в развитие городской мобильности» была учреждена с целью поддержки развития городского транспорта. В 2025 году она была проведена впервые.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Награды Премия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных