Нижегородская область взяла три награды нацпремии "За вклад в развитие городской мобильности"

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Нижегородская область завоевала три награды национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности». Премия вручается компанией InnovaTransport, Общероссийским объединением пассажиров, Союзом российских городов при поддержке общественного совета при Министерстве транспорта РФ.

«Наш регион сделал ставку на экологичный и комфортный городской транспорт. В Нижнем Новгороде реализуется сразу несколько проектов: полная модернизация трамвайной инфраструктуры, обновление всех трамваев, строительство двух новых станций метро, ведется обкатка электробусных маршрутов, строительство новой канатной дороги через Оку. После завершения всех проектов мы выйдем на совершенно новое качество общественного транспорта. Надеемся, что его оценят нижегородцы и гости нашего города», — отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин.

Регион получил награду от экспертов за проект развития городского электротранспорта, который реализует министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» под кураторством заместителя губернатора региона Сергея Морозова.

Также в номинации «Подвижной состав» автобусом года стал городской низкопольный автобус Citymax 8, который серийно выпускается на Павловском автобусном заводе. В этом же блоке награду трамвая года получил трамвай «МиНиН» (Т811) совместной нижегородско-белорусской сборки.

Торжественная церемония награждения победителей национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности» состоялась 19 марта в Общественной палате Российской Федерации. Лучшие проекты выделены по итогам народного голосования и по решению экспертного жюри, сформированного из представителей отраслевых организаций, органов власти и профессионального сообщества.

В рамках народного голосования, жители регионов страны отдали около 217 тысяч голосов, определив лидеров среди проектов и инициатив в сфере транспорта.

«Мы видим значительные изменения в развитии общественного транспорта за последние 10 лет. Города-лидеры по работе транспорта являются ориентиром для тех, кто еще подходит к этому вопросу. В рамках премии получилось выявить и тех, кто вносит персональный вклад в такие победы, компании и команды на местах. Это служит мотивацией для дальнейших преобразований и трансляции лучшего опыта по всем субъектам Российской Федерации», - прокомментировала итоги премии председатель общественного совета при Минтрансе России Татьяна Горовая.

Премия «За вклад в развитие городской мобильности» была учреждена с целью поддержки развития городского транспорта. В 2025 году она была проведена впервые.