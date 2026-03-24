Двух нижегородских сапбордистов на Оке приняли за тонущих рыбаков

В Нижнем Новгороде очевидец принял двух человек на воде за дрейфующих рыбаков и вызвал экстренные службы. На место оперативно направили городскую аварийно-спасательную бригаду.

Как сообщили в мэрии, взволнованный мужчина позвонил в "112" и рассказал, что рядом с метромостом видит двух людей, которые, по его мнению, находятся на тонком, местами почти незаметном льду и могут тонуть.

С Канавинского моста было видно, как по середине Оки дрейфуют двое. Издалека действительно трудно разобрать — плывут люди или оказались в опасности. Лёд на реке почти полностью сошел, и нижегородцы находились на открытой воде.

Прибывшие спасатели выяснили, что помощь никому не требуется. Предполагаемые рыбаки оказались сапбордистами, которые решили раньше обычного открыть сезон и вышли на воду.

️"А мы ещё раз напоминаем, что выход на лёд сейчас крайне опасен и может закончиться крайне плачевно. Не рискуйте своей жизнью!" - отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что трое мужчин провалились под лед на Волге у Чкаловской лестницы.