Двух нижегородских сапбордистов на Оке приняли за тонущих рыбаков

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде очевидец принял двух человек на воде за дрейфующих рыбаков и вызвал экстренные службы. На место оперативно направили городскую аварийно-спасательную бригаду.  

Как сообщили в мэрии, взволнованный мужчина позвонил в "112" и рассказал, что рядом с метромостом видит двух людей, которые, по его мнению, находятся на тонком, местами почти незаметном льду и могут тонуть.  

С Канавинского моста было видно, как по середине Оки дрейфуют двое. Издалека действительно трудно разобрать — плывут люди или оказались в опасности. Лёд на реке почти полностью сошел, и нижегородцы находились на открытой воде.  

Прибывшие спасатели выяснили, что помощь никому не требуется. Предполагаемые рыбаки оказались сапбордистами, которые решили раньше обычного открыть сезон и вышли на воду.  

️"А мы ещё раз напоминаем, что выход на лёд сейчас крайне опасен и может закончиться крайне плачевно. Не рискуйте своей жизнью!" - отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что трое мужчин провалились под лед на Волге у Чкаловской лестницы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

