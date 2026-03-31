Нижегородцы смогут бесплатно проверить точность тонометров 6-8 апреля

С 6 по 8 апреля 2026 года в Нижегородской области пройдет масштабная Всероссийская акция "Будь уверен! Будь здоров!". В эти дни жители региона смогут бесплатно проверить точность своих домашних тонометров в специально организованных пунктах. Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля.

Мероприятие проводится Росстандартом с 2018 года. За это время было проверено более 160 тысяч тонометров по всей стране. В Нижегородской области акцию организует Нижегородский центр стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) при поддержке регионального правительства и Гордумы нижнего Новгорода.

В прошлом году Нижегородская область стала лидером по числу участников, проверив более 5900 тонометров, что на 65% больше, чем в 2024 году.

Во время акции специалисты Нижегородского ЦСМ проведут диагностику выходных параметров тонометров и дадут рекомендации по их использованию. Участники получат памятки с правилами измерения давления. На исправные приборы будет нанесен стикер "Я точный!" с датой проверки, что станет подтверждением их качества.

В Нижнем Новгороде пункты проверки разместятся на площадках ТОС и в приёмной председателя Гордумы Евгения Чинцова. В других городах области проверки пройдут в филиалах Нижегородского ЦСМ и на общественных площадках.

По вопросам, связанным с акцией, можно обращаться на горячую линию по телефону 8-800-200-22-14 с 8:00 до 17:00.