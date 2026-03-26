Двое мужчин провалились под лед в Нижегородской области

Происшествия

Двух провалившихся под лед человек спасли в Воротынском округе 26 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. 

По данным ведомства, инцидент произошел в акватории Волги возле Васильсурска. Спасенных осматривают медики. 

В МЧС напоминают, безопасная толщина льда для одного человека - от 10 см, для двух и более - от 15 см. Проверять толщину льда надо не ногой, а пешней. А вообще выходить на весенний лед опасно для жизни, добавили специалисты. 

Ранее трое иностранцев провалились под лед в районе Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде. 

Воротынский район Лед МЧС
