Чистые трубы – чистая вода: гидропневматическая очистка сетей в Автозаводском районе

27 марта 2026 11:43 Общество
Чистые трубы – чистая вода: гидропневматическая очистка сетей в Автозаводском районе

Фото: пресс-служба Эн+ Тепло Волга

Компания «Теплосети» (входит в «Эн+ Тепло Волга») проводит гидропневматическую промывку сетей горячего водоснабжения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Со временем в трубопроводах накапливаются отложения, что может привести к ухудшению качества воды и появлению запаха. Гидропневматическая промывка эффективно решает эту проблему, обеспечивая чистоту внутренних поверхностей труб. Это необходимо для обеспечения жителей горячей водой высокого качества.

Перед началом работ сотрудники компании уведомляют управляющие компании жилых домов о краткосрочном (2–3 часа) ограничении подачи горячего водоснабжения. При помощи компрессорной установки в сети ГВС подается сжатый воздух. Он создает в трубах турбулентный поток водо-воздушной смеси, который под высоким давлением смывает налет с внутренних стенок.

Для удобства потребителей работы проводятся в дневные часы с минимальным потреблением воды.

После каждой промывки проводится контроль качества воды: берутся пробы для анализа цвета, прозрачности, запаха, а также концентрации железа. Это позволяет оценить эффективность работ и убедиться в соответствии нормативам.

Всего будет промыто 17,5 км сетей ГВС, охватывающих 156 многоквартирных жилых домов. График работ разработан на основе ежедневного мониторинга качества воды в ключевых точках теплотрасс и статистики обращений жителей. Как сообщили на предприятии, благодаря детальному анализу состава теплоносителя и своевременному выполнению профилактических мероприятий, количество обращений от потребителей по качеству ГВС за последние 4 года снизилось на 98%.

На сегодняшний день завершены работы по промывке подводящих сетей ГВС на 4 из 26 запланированных участков. Все работы планируется завершить до конца апреля 2026 г.

