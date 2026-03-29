В Нижегородской области в апреле стартует операция "Чистое поколение – 2026"

С 6 по 15 апреля в Нижегородской области пройдёт первый этап операции "Чистые поколения – 2026".
Как рассказали в региональном управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России, цель данного мероприятия — профилактика наркомании среди подростков и молодёжи, выявление случаев их вовлечения в незаконный оборот наркотиков, а также повышение осведомленности о рисках употребления и ответственности за распространение.
В рамках операции проверят места жительства подростков из группы риска и семьи, состоящие на учёте, а также места массового скопления молодёжи. Запланированы рейды для выявления случаев употребления наркотиков без назначения.
Правительство области и МВД проведут антинаркотические мероприятия, включая беседы в школах и использование интернета для информирования населения.
ГУ МВД призывает жителей региона сообщать о любых фактах наркопреступлений, особенно связанных с несовершеннолетними, по телефону 02.
