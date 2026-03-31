Можно ли требовать долю в родительской квартире
Нелегального мигранта задержали после смертельного ДТП в Нижнем Новгороде

31 марта 2026 10:31
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде арестовали водителя, устроившего смертельную аварию и попытавшегося скрыться от следствия. Его местонахождение установили сотрудники полиции Нижегородской области и Самары. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. 

ДТП произошло 19 марта 2026 года около 15.40 на улице Ларина в Приокском районе. По данным следствия, мужчина ехал на отечественном автомобиле со стороны Мызинского моста к проспекту Гагарина. Он выбрал небезопасную скорость, резко повернул вправо и потерял управление. В результате машина выехала за пределы дороги и сбила пешехода. Пострадавшего доставили в больницу, но на следующий день он скончался.

После аварии водитель дождался сотрудников полиции, однако затем, не оформив необходимые документы, уехал в неизвестном направлении.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ранее мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичной статье. Кроме того, он является гражданином государства Закавказья и находился в России незаконно.

Подозреваемого задержали в Самаре и передали нижегородским полицейским. Также установлено, что после аварии он пытался покинуть территорию России, но сделать это ему не удалось.

Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что вечером 28 марта на улице Бекетова сбили женщину-пешехода.

