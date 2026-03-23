Происшествия

23 марта 2026 17:20 Происшествия
Фура с прицепом рухнула с виадука на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля. Инцидент случился около 13:20 23 марта на проспекте Ленина, неподалеку от станции метро "Пролетарская".

По информации региональной Госавтоинспекции, 61-летний водитель грузового автомобиля Scania с прицепом во время движения потерял контроль над управлением. В результате машина съехала с авиадука и упала вниз.

Грузовик получил значительные механические повреждения. При этом водитель не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержан наркозависимый водитель, насмерть сбивший мужчину.

