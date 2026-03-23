Фура с прицепом рухнула с виадука на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля. Инцидент случился около 13:20 23 марта на проспекте Ленина, неподалеку от станции метро "Пролетарская".
По информации региональной Госавтоинспекции, 61-летний водитель грузового автомобиля Scania с прицепом во время движения потерял контроль над управлением. В результате машина съехала с авиадука и упала вниз.
Грузовик получил значительные механические повреждения. При этом водитель не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+