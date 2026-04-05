  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Десять цифровых проектов создали студенты НИУ Президентской академии

03 апреля 2026 16:01 Общество
Десять цифровых проектов создали студенты НИУ Президентской академии

Фото: пресс-служба КУПНО

Студенты колледжа НИУ Президентской академии создали цифровые продукты об истории и будущем родного вуза, получив приглашения на стажировки.
 
На площадке Молодежного центра «КУПНО.СТАРТ» прошел хакатон, приуроченный к 80-летию Нижегородского института управления. В течение двух дней студенты разрабатывали мультимедийные и интерактивные цифровые продукты по четырем направлениям: история академии, история колледжа, традиции учебного заведения и интервью с преподавателями-ветеранами. Участникам предстояло создать современный цифровой контент, который ляжет в основу архива истории учебного заведения.  

«Нижегородская область делает ставку на развитие молодых талантов, и такие проекты, как хакатон на площадке „КУПНО.СТАРТ“, — отличная инвестиция в будущее региона. Практика стажировок и внедрения студенческих проектов — это именно тот механизм, который позволяет молодым специалистам уверенно войти в профессию. С прошлого года КУПНО и Нижегородский институт управления Президентской академии запустили проект комплексного развития и сотрудничества, целью которого является создание единой экосистемы для профессионального роста студентов и внедрения современных цифровых решений в образовательный процесс», — отметил и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков. 

В рамках хакатона студенты работали над четырьмя кейсами: история академии с 1920 года по настоящее время, история колледжа от подготовительных курсов до современного учебного заведения, традиции колледжа, включая студенческое самоуправление, научные симпозиумы и спортивные мероприятия, а также интервью с преподавателями и сотрудниками — всего 33 истории успеха.

В экспертное жюри вошли представители бизнеса, специалисты по управлению персоналом, преподаватели и руководители молодежных организаций. Лучшие команды получили приглашения на стажировки.

«Нам важно, что наши студенты — хранители ценностей Академии, наследники тех традиций, что были заложены ещё основателями нижегородского филиала. И мы видим, что проекты, созданные в стенах „КУПНО.СТАРТ“, станут мостом между прошлым и будущим. Мы обязательно используем все разработанные материалы в нашей работе, а участники получат реальную возможность погрузиться в профессиональную деятельность через стажировки. Это яркое начало большого профессионального пути», — сказала директор Нижегородского института управления Президентской академии Екатерина Лебедева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
РАНХиГС
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных