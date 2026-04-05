Десять цифровых проектов создали студенты НИУ Президентской академии Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

Студенты колледжа НИУ Президентской академии создали цифровые продукты об истории и будущем родного вуза, получив приглашения на стажировки.



На площадке Молодежного центра «КУПНО.СТАРТ» прошел хакатон, приуроченный к 80-летию Нижегородского института управления. В течение двух дней студенты разрабатывали мультимедийные и интерактивные цифровые продукты по четырем направлениям: история академии, история колледжа, традиции учебного заведения и интервью с преподавателями-ветеранами. Участникам предстояло создать современный цифровой контент, который ляжет в основу архива истории учебного заведения.

«Нижегородская область делает ставку на развитие молодых талантов, и такие проекты, как хакатон на площадке „КУПНО.СТАРТ“, — отличная инвестиция в будущее региона. Практика стажировок и внедрения студенческих проектов — это именно тот механизм, который позволяет молодым специалистам уверенно войти в профессию. С прошлого года КУПНО и Нижегородский институт управления Президентской академии запустили проект комплексного развития и сотрудничества, целью которого является создание единой экосистемы для профессионального роста студентов и внедрения современных цифровых решений в образовательный процесс», — отметил и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков.

В рамках хакатона студенты работали над четырьмя кейсами: история академии с 1920 года по настоящее время, история колледжа от подготовительных курсов до современного учебного заведения, традиции колледжа, включая студенческое самоуправление, научные симпозиумы и спортивные мероприятия, а также интервью с преподавателями и сотрудниками — всего 33 истории успеха.

В экспертное жюри вошли представители бизнеса, специалисты по управлению персоналом, преподаватели и руководители молодежных организаций. Лучшие команды получили приглашения на стажировки.

«Нам важно, что наши студенты — хранители ценностей Академии, наследники тех традиций, что были заложены ещё основателями нижегородского филиала. И мы видим, что проекты, созданные в стенах „КУПНО.СТАРТ“, станут мостом между прошлым и будущим. Мы обязательно используем все разработанные материалы в нашей работе, а участники получат реальную возможность погрузиться в профессиональную деятельность через стажировки. Это яркое начало большого профессионального пути», — сказала директор Нижегородского института управления Президентской академии Екатерина Лебедева.