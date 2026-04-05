В Нижегородской области стартовала Всероссийская программа "Проводники смыслов. Новый маршрут" Общество

Фото: министерство молодежной политики Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала Всероссийская программа «Проводники смыслов. Новый маршрут». Она направлена на системное вовлечение школьников 9-11 классов, студентов вузов, колледжей и техникумов в сферу молодёжной политики, а также в проекты и программы для молодёжи, реализуемые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, призвана помочь каждому найти возможности для самореализации в регионе и стране.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с Дирекцией по организации молодёжных форумов и программ. В 2026 году она пройдёт в две волны — весной и осенью.

«Важной особенностью программы является то, что мы не просто приглашаем молодёжь поучаствовать, а формируем подход, при котором возможности буквально сами приходят к каждому в формате выездных встреч. В основе - модель «равный к равному», это единый стандарт коммуникации и взаимодействия между участниками и проводниками. А особый акцент делается на учёте особенностей региональной аудитории и поэтапное вовлечение в проектную деятельность», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

В период с апреля по июнь в Нижегородской области программа охватит не менее 10 000 школьников и 5 000 студентов учреждений СПО из 18 муниципалитетов Нижегородской области, будет проведено более 500 встреч.

Встречи пройдут в специально разработанном для программы формате и адаптированном под специфику Нижегородской области — это «навигатор возможностей» для молодежи через реальные жизненные сценарии, истории успеха и интерактивные форматы. Работа с участниками встреч будет проводиться с использованием как цифровых, так и аналоговых инструментов, с учетом особенностей образовательных организаций.

Проводить встречи будут команды «Проводников смыслов», в которые вошли специалисты по работе с молодежью, сотрудники образовательных организаций, участники и выпускники молодёжных проектов и программ, представители общественных организаций, активисты и лидеры партнёрских организаций. Для участия в программе каждый из них прошёл федеральное онлайн-обучение для подтверждения официального статуса. Дополнительно министерством молодежной политики Нижегородской области совместно с молодёжным центром «Высота» были организованы региональные встречи в онлайн и в очном формате для знакомства региональной команды проводников и погружения в подготовленную региональную презентацию для проведения встреч.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».