"Очень стыдно": Шпилевский высказался о провальном матче с "Ростовом" Спорт

Вчера, 5 апреля, ФК "Пари НН" на своем поле проиграл "Ростову" с минимальным счетом 0:1. После матча 23-го тура Мир РПЛ главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский подвел итоги игры и жестко оценил действия команды.

Наставник заявил, что ему "очень стыдно за первый тайм", поскольку команда не выполнила то, что планировала. Базовые элементы — борьба, подборы, закрывания и действия после персональной опеки — были выполнены на низком уровне.

Шпилевский отметил, что в первом тайме у Олусегуна был стопроцентный момент, который он не реализовал. В случае гола после перерыва у команды было бы больше возможностей изменить ход встречи, считает тренер. Во втором тайме "Пари НН" провел тройную замену и перестроил игру, местами действуя по структуре соперника. По словам специалиста, во второй половине стало больше агрессии и эмоций.

Отдельно тренер выделил Сефаса: "Он приехал только в день матча, но показал эффективность и мощь, которых нам не хватало от других футболистов. Это злит".

Шпилевский предупреждал своих подопечных о сложностях, связанных с прессингом соперника и игрой один в один. Говорил: "Если у нас не будет получаться обыгрывать один в один в центре или последней трети поля, или если не сможем обыграться, то нам будет очень сложно это прессинг преодолеть и что-то создать в нападении". В итоге так и вышло.

"Мы знали, как играет "Ростов", готовились к сопернику. Именно поэтому не понял, почему мы не действовали так, как хотели. Неделя может быть идеальной, но в день матча может все поменяться: кто-то переживает больше, кто-то меньше. Объяснения этому нет", — сказал главный тренер "Пари НН".

Тренер подчеркнул, что если команде не хватает мастерства, это необходимо компенсировать другими качествами, приведя в пример "Балтику" и "Ростов".

