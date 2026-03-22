  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Спорт

​​​​​​​Шпилевский прокомментировал разгромное поражение "Пари НН" от "Краснодара"

22 марта 2026 11:30 Спорт
​​​​​​​Шпилевский прокомментировал разгромное поражение Пари НН от Краснодара

Фото: сайт ФК "Пари НН"

Вчера, 21 мата, ФК "Пари НН" в матче 22-го тура Мир РПЛ на выезде уступил "Краснодару" со счетом 0:5. После игры главный тренер нижегородской команды Алексей Шпилевский ответил на вопросы журналистов.

Но сначала наставник поздравил соперника с победой и отметил, что итог встречи отражает разницу в задачах команд. По его словам, "Краснодар" борется за чемпионство, тогда как "Пари НН" ведет борьбу за сохранение места в РПЛ.

В ходе общения с представителями СМИ Шпилевский подчеркнул, что игроки старались, однако команда неудачно вошла в матч, сыграв пассивно в первые 10-15 минут и пропустив два мяча. Он обратил внимание, что при высоком классе соперника такие голы недопустимы, особенно с учетом позиции нападающего Джона Кордобы. Подобные игровые ситуации неоднократно разбирались, поэтому действовать так было нельзя, отметил тренер. 

Говоря о дальнейших планах, специалист отметил необходимость сосредоточиться на следующем матче против "Ростова", где команда должна показать ожидаемый результат. При этом он пожелал "Краснодару" удачи, отметив, что клуб заслуживает борьбы за самые высокие места.

Отвечая на вопрос о неудачной игре Сарфо, Шпилевский заявил, что многое зависит от уровня соперника. "Против нас была команда другого уровня. Думаю, Сарфо тоже немного показали границы. Но он молодой игрок, ему нужно прогрессировать", – сказал он.

Тренер добавил, что команда могла изменить игровую структуру и сыграть более низким прессингом, однако исход встречи в этом случае предсказать невозможно. Он подчеркнул, что "Пари НН" не собирается отказываться от своего стиля игры.

Говоря о тактическом плане на матч, Шпилевский отметил, что ставка делалась на совокупность факторов – прессинг, скорость и стандартные положения. При этом команда понимала, что "Краснодар" на своем поле будет больше владеть мячом и создавать опасные моменты.

"Четко проговаривали с ребятами, что в фазе против мяча действовать должны все, но некоторые футболисты играли не так агрессивно. И опять же – в первые десять минут получили два гола, что ментально нас подкосило. Чемпион преподал нам хороший урок", - добавил тренер. 

В завершение Шпилевский поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду на выезде.

"Мы ценим наших болельщиков, знаем, как они за нас переживают. Постараемся уже в следующем домашнем матче отдать им ту любовь и страсть, которую они заслуживают. Спасибо им за поддержку", – заключил он.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алексей Шпилевский ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных