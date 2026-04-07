Многодетная семья Фейнстра из Канады возвращается в Нижегородскую область. Об этом сообщается в телеграм-канале семейства.
"Сегодня добрался до Камберленд-Гэп. Я приехал на юг, чтобы забрать Аннису и детей. Мы направляемся в Онтарио, Канада, а затем домой, в Россию", — написал в телеграм-канале фермер Аренд Фейнстра.
Напомним, в декабре 2025 года семья Фейнстра впервые за более чем два года проживания в России отправилась в отпуск. Сначала канадцы погостили у родственников, после чего отправились путешествовать по США на автодоме. В конце марта семья объявила о покупке билетов в Россию.
На время их отсутствия хозяйство в Нижегородской области осталось под присмотром семьи австралийцев, которые ранее переехали в регион из Сибири.
Ранее сообщалось, что жители США и европейских стран принимают решение переехать в Нижегородскую область ради стабильности.
