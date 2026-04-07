Общество

Семья Фейнстра из Канады возвращается в Нижегородскую область

07 апреля 2026 18:26 Общество
Семья Фейнстра из Канады возвращается в Нижегородскую область

Фото: телеграм-канал Countryside acres in Russia

Многодетная семья Фейнстра из Канады возвращается в Нижегородскую область. Об этом сообщается в телеграм-канале семейства. 

"Сегодня добрался до Камберленд-Гэп. Я приехал на юг, чтобы забрать Аннису и детей. Мы направляемся в Онтарио, Канада, а затем домой, в Россию", — написал в телеграм-канале фермер Аренд Фейнстра.

Напомним, в декабре 2025 года семья Фейнстра впервые за более чем два года проживания в России отправилась в отпуск. Сначала канадцы погостили у родственников, после чего отправились путешествовать по США на автодоме. В конце марта семья объявила о покупке билетов в Россию.

На время их отсутствия хозяйство в Нижегородской области осталось под присмотром семьи австралийцев, которые ранее переехали в регион из Сибири.

Ранее сообщалось, что жители США и европейских стран принимают решение переехать в Нижегородскую область ради стабильности. 

