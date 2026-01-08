Семья Фейнстра рассказала о двух годах жизни в Нижегородской области

Фото:
Семья Фейнстра из Канады подвела итоги своего двухлетнего пребывания в Нижегородской области, отметив, что переезд в Россию стал для них важным и благословенным этапом жизни.
Как сообщается в телеграм-канале семьи, глава семейства Аренд Фейнстра рассказал, что решение о переезде в Россию было принято два года назад, когда они прибыли в Москву, чтобы начать новую главу своей жизни.
"Два года назад мы приземлились в Москве, чтобы начать новую жизнь в России. Оглядываясь назад, можно сказать, что за эти два года нас так тепло приняли, мы многого достигли и получили столько благословений. Это было на 100% правильное решение для нашей семьи, и мы с нетерпением ждем продолжения этого замечательного путешествия, которое мы начали", — говорится в сообщении.
Канадцы выразили особую благодарность за поддержку, которую они получили за время жизни в России, и подчеркнули, что чувствуют себя здесь по-настоящему дома.
Также семья поблагодарила Бога за его руководство и услышанные молитвы, пожелав окружающим добра и благополучия.
"Пусть он щедро благословит всех вас в 2026 году", — написали переселенцы в завершение своего послания.
В декабре 2025 года сообщалось, что семья Фейнстра отправилась на отдых из Нижегородской области в Канаду. Сейчас за хозяйством Фейнстра присматривает семья из Австралии.
Напомним, что семья Фейнстра не планирует уезжать из России.
