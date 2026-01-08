Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Общество

Семья Фейнстра рассказала о двух годах жизни в Нижегородской области

08 января 2026 10:02 Общество
Семья Фейнстра рассказала о двух годах жизни в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Семья Фейнстра из Канады подвела итоги своего двухлетнего пребывания в Нижегородской области, отметив, что переезд в Россию стал для них важным и благословенным этапом жизни.

Как сообщается в телеграм-канале семьи, глава семейства Аренд Фейнстра рассказал, что решение о переезде в Россию было принято два года назад, когда они прибыли в Москву, чтобы начать новую главу своей жизни.

"Два года назад мы приземлились в Москве, чтобы начать новую жизнь в России. Оглядываясь назад, можно сказать, что за эти два года нас так тепло приняли, мы многого достигли и получили столько благословений. Это было на 100% правильное решение для нашей семьи, и мы с нетерпением ждем продолжения этого замечательного путешествия, которое мы начали", — говорится в сообщении.

Канадцы выразили особую благодарность за поддержку, которую они получили за время жизни в России, и подчеркнули, что чувствуют себя здесь по-настоящему дома.

Также семья поблагодарила Бога за его руководство и услышанные молитвы, пожелав окружающим добра и благополучия.

"Пусть он щедро благословит всех вас в 2026 году", — написали переселенцы в завершение своего послания.

В декабре 2025 года сообщалось, что семья Фейнстра отправилась на отдых из Нижегородской области в Канаду. Сейчас за хозяйством Фейнстра присматривает семья из Австралии.

Напомним, что семья Фейнстра не планирует уезжать из России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Иностранцы Многодетные семьи Семья Фейнстра
