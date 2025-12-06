Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Канадская семья Фейнстра возвращается на родину

06 декабря 2025 14:38 Общество
Канадская семья Фейнстра возвращается на родину

Фото: Александр Воложанин

Многодетная семья Фейнстра, более года назад перебравшаяся из Канады в Нижегородскую область, возвращается на родину. Как рассказал глава семьи Аренд Фейнстра в новом видео на своем Youtube-канале, это будет не переезд, а отпуск.

"После всего этого времени мы поняли, что нам необходим перерыв. Я не был в Канаде больше двух лет, а Анисса и Уэсли ездили туда лишь на три недели, чтобы помочь с переездом её родителям. Сейчас мы просто хотим немного отдохнуть", — поделился он.

Семья намерена вернуться в Россию и продолжить развивать свою ферму в Дальнеконстантиновском округе.

"Мы точно на 100% вернёмся. Здесь мы уже многое построили и с нетерпением ждём, что принесёт следующий год. Планируем завести молочных коров, начать продавать масло, сыр и свежее молоко. Также у нас есть большие огороды, часть урожая мы уже продавали на рынке, вместе с домашней выпечкой. Продолжим этим заниматься и дальше", — отметил Аренд.

По климату Канада мало отличается от Нижегородской области, поэтому семья планирует провести часть отпуска в США, где теплее. Остановиться в России в тёплых регионах оказалось бы сложнее из-за особенностей путешествий с большой семьёй.

"Найти подходящее жильё здесь сложно. А в Канаде у нас остался автодом, в котором мы все помещаемся. Это наш дом на колёсах, мы его не продали. Он позволяет нам путешествовать без аренды жилья — достаточно только заправить и ехать", — объяснил Фейнстра.

Во время поездки Аренд планирует встретиться с друзьями и родственниками, а также посетить фермерские хозяйства, чтобы снять видео и показать, как устроено сельское хозяйство в Канаде.

Пока семья будет в отъезде, за хозяйством присмотрят австралийцы Хэйр, переехавшие из Сибири и поселившиеся в их гостевом доме.

Ранее сообщалось, что канадцы Фейнстра посетили хоккейный матч "Торпедо".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
