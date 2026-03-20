Канадская семья Фейнстра возвращается в Нижегородскую область Общество

Фото: телеграм-канал Countryside acres in Russia

Многодетная семья Фейнстра, переехавшая из Канады в Нижегородскую область, готовится к возвращению в Россию.

Напомним, в декабре 2025 года Аренд и Анисса Фейнстра вместе с детьми впервые за более чем два года отправились в Канаду. Поездку они запланировали как отпуск.

На время их отсутствия хозяйство в Нижегородской области находится под присмотром семьи австралийцев, которые ранее перебрались в регион из Сибири.

Побывав у родственников в Канаде, в январе Фейнстра продолжили путь и отправились в путешествие по США на автодоме. При этом старшие дети остались в Онтарио, они решили поработать и не участвовать в дальнейшей поездке.

Спустя три месяца путешествий семья собирается вернуться на свою ферму в Дальнеконстантиновском округе.

Как сообщил в соцсетях Аренд Фейнстра, билеты уже забронированы, и все с нетерпением ждут возвращения домой. Точная дата приезда пока не называется.

Ранее сообщалось, что канадцы Фейнстра подвели итоги двух лет жизни в Нижегородской области.