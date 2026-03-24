Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Японка и канадец получили РВП в Нижегородской области

24 марта 2026 13:03 Общество
Японка и канадец получили РВП в Нижегородской области

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области выдали разрешения на временное проживание в РФ гражданам Канады и Японии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

Документы были вручены в торжественной обстановке. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оформление стало возможным в рамках реализации Указа президента РФ от 19 августа 2024 года № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Гражданин Канады Натанаэль Александр Спарроу приехал в Россию осенью прошлого года, чтобы получить высшее образование в области антропологии. В дальнейшем он принял решение строить профессиональную карьеру в России.

Гражданка Японии Харука Такеми проживает в стране с 14 лет. За это время она выучила русский язык и стала профессиональной артисткой балета. Сейчас она служит в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина и намерена продолжить творческую деятельность.

После вручения документов сотрудники полиции разъяснили иностранным гражданам порядок дальнейшего оформления законного пребывания на территории Российской Федерации.

Напомним, год назад российское гражданство в Нижегородской области получила Лиана Килинч, многодетная мать из Германии. 

Ранее руководитель кадрового агентства "ОКА" Якоб Пиннекер заявил, что европейцы и американцы выбирают Нижегородскую область ради стабильности. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Иностранцы МВД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных