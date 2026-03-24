Японка и канадец получили РВП в Нижегородской области Общество

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области выдали разрешения на временное проживание в РФ гражданам Канады и Японии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

Документы были вручены в торжественной обстановке. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оформление стало возможным в рамках реализации Указа президента РФ от 19 августа 2024 года № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Гражданин Канады Натанаэль Александр Спарроу приехал в Россию осенью прошлого года, чтобы получить высшее образование в области антропологии. В дальнейшем он принял решение строить профессиональную карьеру в России.

Гражданка Японии Харука Такеми проживает в стране с 14 лет. За это время она выучила русский язык и стала профессиональной артисткой балета. Сейчас она служит в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина и намерена продолжить творческую деятельность.

После вручения документов сотрудники полиции разъяснили иностранным гражданам порядок дальнейшего оформления законного пребывания на территории Российской Федерации.

Напомним, год назад российское гражданство в Нижегородской области получила Лиана Килинч, многодетная мать из Германии.

Ранее руководитель кадрового агентства "ОКА" Якоб Пиннекер заявил, что европейцы и американцы выбирают Нижегородскую область ради стабильности.