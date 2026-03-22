Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 марта 2026 12:33
Потепление до +9 градусов и дожди ждут нижегородцев на новой неделе
22 марта 2026 11:59
Европейцы выбирают Нижегородскую область ради стабильности
22 марта 2026 11:16
Нижегородцам напомнили о штрафах за нарушение правил управления электросамокатами
22 марта 2026 10:49
Сезон клещей в Нижнем Новгороде: советы владельцам собак
22 марта 2026 09:49
Цифровой сервис для охотников и рыболовов появился в Нижегородской области
22 марта 2026 09:23
Итоги работы центров тестирования ГТО обсудили в Нижнем Новгороде
22 марта 2026 08:00
Нижегородцы оставили 53 млрд рублей в кафе и ресторанах в 2025 году
21 марта 2026 16:55
Минцифры опровергло фейк о введении "белых списков" для домашнего интернета
21 марта 2026 15:41
Нижегородцев ждут магнитные бури с 23 по 25 марта
21 марта 2026 15:13
Центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" отметил 30-летний юбилей
Общество

22 марта 2026 11:59 Общество
Европейцы выбирают Нижегородскую область ради стабильности

Фото: Анастасия Назарова

Руководитель агентства "ОКА" Якоб Пиннекер в беседе с изданием "Живем в Нижнем" объяснил, почему жители США и европейских стран принимают решение переехать в Нижегородскую область.

Он отметил, что за каждым таким переездом стоит отдельная личная история. Одни семьи ищут стабильность, другие рассчитывают на новые возможности в профессии, третьи стремятся найти духовные корни. При этом всех их объединяет готовность начинать жизнь заново и вкладывать в нее все свои силы.

В качестве примера он привел семью Кларот из Новой Каледонии, которая является французской территорией на островах Тихого океана. Семья намерена запустить производство экологичных удобрений, а в будущем рассчитывает выйти с этой продукцией на рынки стран БРИКС.

Как подчеркнул Якоб Пиннекер, многие иностранцы замечают в России то, что для местных жителей уже стало привычным. Среди таких преимуществ он назвал чистое и безопасное метро, работающие 24/7 магазины, а также современные школы и кружки.

Пиннекер также рассказал о семье немцев Кевина и Патриции Голембевски. Они собираются открыть в Нижегородской области строительную компанию и хотят возвести здесь собственный дом.

Еще один пример - семья Барбен из США. Еще до переезда в Россию она приняла православие и крестилась в русской церкви. Глава семьи Рэй намерен преподавать английский язык в лингвистическом университете.

"В отличие от столичного ритма с его бесконечной гонкой, регион предлагает размеренный уклад, развитую городскую инфраструктуру и при этом - реальную доступность природы, возможность жить в своем доме, не отказываясь от благ цивилизации", - добавил иностранец. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область собираются переехать 900 иностранцев. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Иностранцы Миграция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных