Европейцы выбирают Нижегородскую область ради стабильности Общество

Руководитель агентства "ОКА" Якоб Пиннекер в беседе с изданием "Живем в Нижнем" объяснил, почему жители США и европейских стран принимают решение переехать в Нижегородскую область.



Он отметил, что за каждым таким переездом стоит отдельная личная история. Одни семьи ищут стабильность, другие рассчитывают на новые возможности в профессии, третьи стремятся найти духовные корни. При этом всех их объединяет готовность начинать жизнь заново и вкладывать в нее все свои силы.



В качестве примера он привел семью Кларот из Новой Каледонии, которая является французской территорией на островах Тихого океана. Семья намерена запустить производство экологичных удобрений, а в будущем рассчитывает выйти с этой продукцией на рынки стран БРИКС.



Как подчеркнул Якоб Пиннекер, многие иностранцы замечают в России то, что для местных жителей уже стало привычным. Среди таких преимуществ он назвал чистое и безопасное метро, работающие 24/7 магазины, а также современные школы и кружки.



Пиннекер также рассказал о семье немцев Кевина и Патриции Голембевски. Они собираются открыть в Нижегородской области строительную компанию и хотят возвести здесь собственный дом.



Еще один пример - семья Барбен из США. Еще до переезда в Россию она приняла православие и крестилась в русской церкви. Глава семьи Рэй намерен преподавать английский язык в лингвистическом университете.

"В отличие от столичного ритма с его бесконечной гонкой, регион предлагает размеренный уклад, развитую городскую инфраструктуру и при этом - реальную доступность природы, возможность жить в своем доме, не отказываясь от благ цивилизации", - добавил иностранец.

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область собираются переехать 900 иностранцев.