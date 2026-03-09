Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
09 марта 2026 12:09 Общество
Канадская семья Фейнстра продолжает путешествие по США

Фото: канал Countryside Acres In Russia в Rutube

Многодетная семья Фейнстра, переехавшая в Нижегородскую область из Канады, по‑прежнему находится за границей. О своих передвижениях они рассказывают в социальных сетях.

Напомним, в декабре 2025 года супруги Аренд и Анисса Фейнстра вместе с детьми вернулись в Канаду впервые за более чем два года. Поездку они запланировали как отпуск. На время их отсутствия за хозяйством в России присматривает семья австралийцев, переехавшая в Нижегородскую область из Сибири.

Сначала многодетная семья погостила у родственников в Канаде, а в январе отправилась в путешествие по США в автодоме. Но не всем составом - страшие дети решили остаться в Онтарио, чтобы немного подзаработать. Дочь Кора сообщила, что живёт в христианской семье с маленькими детьми, каждое воскресенье посещает церковь и работает официанткой в ресторане. По её словам, работа ей нравится. Старший сын Уэсли устроился в строительную сферу.

"Они уже взрослые и оба хотят найти работу. В России они не могут работать до 18 лет как неграждане, поэтому хотят выйти в свет, набраться опыта и заработать. Уэсли будет работать на стройке со своим братом Дэном до нашего возвращения с юга", — рассказал Аренд.

В путешествие по штатам поехали шестеро детей и сами супруги. Перед стартом Аренд признался, что семья с нетерпением ждала этой поездки, так как они еще не были в восточных штатах. Фейнстра планируют посетить Флориду, Джорджию, Теннесси и другие штаты. Судя по публикациям, сейчас они находятся в Миссиипи и направляютс яв Алабаму.

В своих блогах супруги делятся впечатлениями от поездок на фургоне с прицепом, рассказывают об удобстве приготовления еды в дороге и атмосфере общения внутри дома на колесах. 

Анисса призналась, что длительное пребывание вдали от англоязычной среды было непростым. 

"Поэтому мы решили взять перерыв, чтобы пообщаться с англоговорящими людьми. Но мы уже начинаем очень скучать по России и вернемся настолько скоро, насколько возможно", — поделилась она.

В планах канадцев — продолжение поездки по другим штатам, после чего они намерены вернуться в Россию.

Ранее семья Фейнстра рассказала о двух годах жизни в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Иностранцы Семья Фейнстра
