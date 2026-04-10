70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Люлина возмутила реклама у Вечного огня в Дзержинске

Фото: Max-канал Евгения Люлина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин возмутился размещением рекламы у мемориального комплекса "Вечный огонь" на бульваре Мира в Дзержинске. Ситуацию он прокомментирвал в своем Max-канале. 

Рядом с портретами жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и Чечне, а также пожарных и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, появилось световое табло с рекламой маркетплейсов.

"Только представьте. Реклама одежды, косметики, шин, чистящих средств. Вперемежку с плакатами "Герои Дзержинска. Помним, гордимся, благодарим". Слов нет!" - написал парламентарий.

Люлин отметил, что подобное соседство недопустимо, особенно с учетом того, что мимо мемориала ежедневно проходят школьники, а у Вечного огня несут почетный пост юнармейцы. В такой обстановке, по его мнению, говорить о патриотическом воспитании сложно.  

Он сообщил, что к нему как к депутату от Дзержинска начали поступать обращения от местных жителей с требованием прекратить размещение рекламы у памятного места. После вмешательства и звонка ответственным лицам трансляцию отключили. Однако перед горожанами никто не извинился, добавил Евгений Люлин.   

Спикер регионального парламента подчеркнул, что разделяет возмущение дзержинцев и поблагодарил всех, кто не остался равнодушным. 

"Сами люди подсказали идею как правильно использовать рекламные табло. На них можно рассказывать о тех, кто отдал свои жизни на СВО. Вся информация о героях есть. Подготовил депутатское обращение, уверен, что народная инициатива будет услышана и реализована", - добавил председатель ЗСНО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Евгений Люлин Память
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных