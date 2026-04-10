Люлина возмутила реклама у Вечного огня в Дзержинске Общество

Фото: Max-канал Евгения Люлина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин возмутился размещением рекламы у мемориального комплекса "Вечный огонь" на бульваре Мира в Дзержинске. Ситуацию он прокомментирвал в своем Max-канале.

Рядом с портретами жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и Чечне, а также пожарных и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, появилось световое табло с рекламой маркетплейсов.

"Только представьте. Реклама одежды, косметики, шин, чистящих средств. Вперемежку с плакатами "Герои Дзержинска. Помним, гордимся, благодарим". Слов нет!" - написал парламентарий.

Люлин отметил, что подобное соседство недопустимо, особенно с учетом того, что мимо мемориала ежедневно проходят школьники, а у Вечного огня несут почетный пост юнармейцы. В такой обстановке, по его мнению, говорить о патриотическом воспитании сложно.

Он сообщил, что к нему как к депутату от Дзержинска начали поступать обращения от местных жителей с требованием прекратить размещение рекламы у памятного места. После вмешательства и звонка ответственным лицам трансляцию отключили. Однако перед горожанами никто не извинился, добавил Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что разделяет возмущение дзержинцев и поблагодарил всех, кто не остался равнодушным.

"Сами люди подсказали идею как правильно использовать рекламные табло. На них можно рассказывать о тех, кто отдал свои жизни на СВО. Вся информация о героях есть. Подготовил депутатское обращение, уверен, что народная инициатива будет услышана и реализована", - добавил председатель ЗСНО.