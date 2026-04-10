Студенты нижегородских техникумов обучаются "ИИ-Старт" от Эн+ и РУСАЛ Общество

Эн+ и РУСАЛ запустили образовательный проект «ИИ-Старт», направленный на развитие практических навыков работы с искусственным интеллектом. Проект реализуется в девяти регионах страны, в нем участвуют около 100 учебных заведений.

«Программа «ИИ-Старт» про то, как сделать искусственный интеллект не просто модным словом, а рабочим инструментом для старта карьеры. Для участников программы - это бесплатный практикум, где студенты и их преподаватели под руководством экспертов научатся создавать prompt-инженерные решения, работать с нейросетями для анализа данных и автоматизации процессов. Мы уверены, что ранний доступ к практическому опыту — ключ к подготовке востребованных специалистов нового поколения» - отметила Ольга Дворцова, директор по персоналу ООО «Эн+ Тепло Волга».

В Нижегородской области в проект «ИИ-Старт» вошли партнеры компании Эн+ - Дзержинский технический колледж и Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства. Обучение проходят более 70 студентов и преподавателей.

Среди студентов Нижегородского техникума городского хозяйства и предпринимательства в проекте принимают участие первокурсники, обучающиеся по направлениям «электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация», «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «теплоснабжение и теплотехническое оборудование». Студенты уверены, что новые знания помогут не только в обучении, но и в будущей работе.

«Искусственный интеллект — это не просто технология будущего, это инструмент, который уже сегодня меняет мир. Современный студент, изучая ИИ, получает востребованные знания и становится частью глобальных перемен. Важно вкладываться в своё развитие, и можно создавать решения, которые сделают жизнь людей лучше!» - подчеркивает студентка 1 курса нижегородского техникума Нелли Андреева.

Обучение состоит из двух модулей и продлится до мая. На первом этапе эксперты рассказали о возможностях искусственного интеллекта и возможных сферах применения. В середине апреля студенты и преподаватели приступят ко второму этапу. Они получат углубленные знания: от базовых технологий и теории до этических норм и практического применения.

«До начала курса у меня были лишь базовые представления о программировании, но никакого опыта работы с ИИ. Решила записаться на курс, чтобы получить структурированные знания и попробовать себя в перспективном направлении. Первый этап понравился, жду продолжения обучения», - поделилась Алиса Лопаткина, студентка Дзержинского технического колледжа.

Проект «ИИ-Старт» позволит подготовить квалифицированные кадры, способные эффективно использовать современные методики в производственной сфере.

