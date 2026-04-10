  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Студенты нижегородских техникумов обучаются "ИИ-Старт" от Эн+ и РУСАЛ

10 апреля 2026 10:57 Общество
Фото: пресс-служба Эн+ Тепло Волга

Эн+ и РУСАЛ запустили образовательный проект «ИИ-Старт», направленный на развитие практических навыков работы с искусственным интеллектом. Проект реализуется в девяти регионах страны, в нем участвуют около 100 учебных заведений.

«Программа «ИИ-Старт» про то, как сделать искусственный интеллект не просто модным словом, а рабочим инструментом для старта карьеры. Для участников программы - это бесплатный практикум, где студенты и их преподаватели под руководством экспертов научатся создавать prompt-инженерные решения, работать с нейросетями для анализа данных и автоматизации процессов. Мы уверены, что ранний доступ к практическому опыту — ключ к подготовке востребованных специалистов нового поколения» - отметила Ольга Дворцова, директор по персоналу ООО «Эн+ Тепло Волга».

В Нижегородской области в проект «ИИ-Старт» вошли партнеры компании Эн+ - Дзержинский технический колледж и Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства. Обучение проходят более 70 студентов и преподавателей.

Среди студентов Нижегородского техникума городского хозяйства и предпринимательства в проекте принимают участие первокурсники, обучающиеся по направлениям «электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация», «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «теплоснабжение и теплотехническое оборудование». Студенты уверены, что новые знания помогут не только в обучении, но и в будущей работе.

«Искусственный интеллект — это не просто технология будущего, это инструмент, который уже сегодня меняет мир. Современный студент, изучая ИИ, получает востребованные знания и становится частью глобальных перемен. Важно вкладываться в своё развитие, и можно создавать решения, которые сделают жизнь людей лучше!» - подчеркивает студентка 1 курса нижегородского техникума Нелли Андреева.

Обучение состоит из двух модулей и продлится до мая. На первом этапе эксперты рассказали о возможностях искусственного интеллекта и возможных сферах применения. В середине апреля студенты и преподаватели приступят ко второму этапу. Они получат углубленные знания: от базовых технологий и теории до этических норм и практического применения.

«До начала курса у меня были лишь базовые представления о программировании, но никакого опыта работы с ИИ. Решила записаться на курс, чтобы получить структурированные знания и попробовать себя в перспективном направлении. Первый этап понравился, жду продолжения обучения», - поделилась Алиса Лопаткина, студентка Дзержинского технического колледжа.
Проект «ИИ-Старт» позволит подготовить квалифицированные кадры, способные эффективно использовать современные методики в производственной сфере.
 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Эн+
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных