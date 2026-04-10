Уровень воды в Волге и Оке в Нижнем Новгороде превысил 67 м

Фото:
В Нижнем Новгороде уровень воды в Волге и Оке поднялся выше отметки 67 метров по Балтийской системе. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в соцсетях.
По его словам, критическим считается уровень в 72 метра. При этом специалисты отмечают, что пик половодья еще не достигнут.
Ситуация находится под контролем, все городские службы работают в усиленном режиме. В связи с паводком в городе введен режим повышенной готовности.
Для борьбы с последствиями подтоплений в Нижний Новгород поступила дополнительная техника — три вакуумные машины и три илососа. Они уже задействованы в работе.
Ранее мэрия опубликовала номера телефонов, по которым можно сообщать о подтоплениях в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+