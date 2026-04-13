Желающих капитально отремонтировать школу №93 Нижнего Новгорода снова не нашлось

Фото:
В Нижнем Новгороде в четвертый раз не удалось определить подрядчика для капитального ремонта школы № 93. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Очередной электронный аукцион признан несостоявшимся — на участие в нем не поступило ни одной заявки.
Отметим, что "ГлавУКС" уже предпринимал несколько попыток провести закупку. В первые два раза конкурс объявляли в ноябре и декабре 2025 года, однако желающих выполнить работы не нашлось.
В феврале 2026 года аукцион с начальной ценой контракта почти 189 млн рублей все же привлек одного участника. Его признали победителем, однако впоследствии он уклонился от заключения контракта.
Здание школы построено в 1939 году. Это четырехэтажное кирпичное строение с несущими стенами без теплоизоляции, деревянными перекрытиями и чердачной вальмовой крышей на деревянной стропильной системе. Внутри размещены встроенные помещения столовой, к основному зданию примыкает более поздняя пристройка.
Ремонт запланирован в рамках федерального проекта "Все лучшее детям", который входит в нацпроект "Молодежь и дети". Финансирование предусмотрено из городского бюджета с привлечением федеральных и региональных субсидий на 2026–2027 годы.
Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта в Нижнем Новгороде капитально ремонтируют шесть школ.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+