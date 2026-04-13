Желающих капитально отремонтировать школу №93 Нижнего Новгорода снова не нашлось Общество

В Нижнем Новгороде в четвертый раз не удалось определить подрядчика для капитального ремонта школы № 93. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Очередной электронный аукцион признан несостоявшимся — на участие в нем не поступило ни одной заявки.

Отметим, что "ГлавУКС" уже предпринимал несколько попыток провести закупку. В первые два раза конкурс объявляли в ноябре и декабре 2025 года, однако желающих выполнить работы не нашлось.

В феврале 2026 года аукцион с начальной ценой контракта почти 189 млн рублей все же привлек одного участника. Его признали победителем, однако впоследствии он уклонился от заключения контракта.

Здание школы построено в 1939 году. Это четырехэтажное кирпичное строение с несущими стенами без теплоизоляции, деревянными перекрытиями и чердачной вальмовой крышей на деревянной стропильной системе. Внутри размещены встроенные помещения столовой, к основному зданию примыкает более поздняя пристройка.

Ремонт запланирован в рамках федерального проекта "Все лучшее детям", который входит в нацпроект "Молодежь и дети". Финансирование предусмотрено из городского бюджета с привлечением федеральных и региональных субсидий на 2026–2027 годы.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта в Нижнем Новгороде капитально ремонтируют шесть школ.