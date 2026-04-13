Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2026 16:21
Пять "дачных" автобусов запустят в Нижегородской области в апреле
13 апреля 2026 16:05
Желающих капитально отремонтировать школу №93 Нижнего Новгорода снова не нашлось
13 апреля 2026 15:47
Эксклюзив
Нижегородцам рассказали, как правильно обработать участки от клещей
13 апреля 2026 15:30
Министр Пучков прокомментировал драку учителя и ученика в дзержинской школе  
13 апреля 2026 15:12
211 нижегородских школьников не сдали устный экзамен по русскому языку
13 апреля 2026 14:49
Библиотеку в Доме Бугрова планируют отремонтировать за 4,45 млн рублей
13 апреля 2026 14:30
Собаку и кота спасли в минувшие выходные в Нижнем Новгороде
13 апреля 2026 14:13
Исторический центр Ветлуги планируют благоустроить за 131 млн рублей
13 апреля 2026 13:54
Эксклюзив
Заболевших норовирусом жителей Уреня готовят к выписке
13 апреля 2026 13:20
Нижегородский минздрав закупит тысячу доз вакцины от вируса папилломы
Общество

Желающих капитально отремонтировать школу №93 Нижнего Новгорода снова не нашлось

13 апреля 2026 16:05 Общество
Желающих капитально отремонтировать школу №93 Нижнего Новгорода снова не нашлось

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде в четвертый раз не удалось определить подрядчика для капитального ремонта школы № 93. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Очередной электронный аукцион признан несостоявшимся — на участие в нем не поступило ни одной заявки.

Отметим, что "ГлавУКС" уже предпринимал несколько попыток провести закупку. В первые два раза конкурс объявляли в ноябре и декабре 2025 года, однако желающих выполнить работы не нашлось.

В феврале 2026 года аукцион с начальной ценой контракта почти 189 млн рублей все же привлек одного участника. Его признали победителем, однако впоследствии он уклонился от заключения контракта. 

Здание школы построено в 1939 году. Это четырехэтажное кирпичное строение с несущими стенами без теплоизоляции, деревянными перекрытиями и чердачной вальмовой крышей на деревянной стропильной системе. Внутри размещены встроенные помещения столовой, к основному зданию примыкает более поздняя пристройка.

Ремонт запланирован в рамках федерального проекта "Все лучшее детям", который входит в нацпроект "Молодежь и дети". Финансирование предусмотрено из городского бюджета с привлечением федеральных и региональных субсидий на 2026–2027 годы.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта в Нижнем Новгороде капитально ремонтируют шесть школ.

Новости по теме
15 марта 2026 10:09
Нижегородские школы в 2026 году примут более 30 тысяч первоклассников
24 февраля 2026 14:15
Новый корпус школы №170 откроют в Нижнем Новгороде в сентябре
06 февраля 2026 12:38
Одобрено финансирование нового корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
