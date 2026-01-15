Желающих капитально отремонтировать нижегородскую школу №93 вновь не нашлось Экономика

Фото: Александр Воложанин

Попытка найти исполнителя для капитального ремонта школы №93 в Нижнем Новгороде снова завершилась неудачей. Как следует из информации, размещенной на портале госзакупок, на повторный конкурс, объявленный "ГлавУКС" в декабре 2025 года, не поступило ни одной заявки.

Ранее аналогичная ситуация произошла при первой попытке провести торги. Тогда конкурс с начальной стоимостью почти 189 млн рублей также не вызвал интереса у потенциальных подрядчиков. Условия контракта и сумма финансирования в повторной закупке остались прежними.

Согласно документации, подрядчику необходимо начать подготовительные работы и закупить материалы до 1 марта 2026 года. Основной этап ремонта должен продлиться с марта 2026 года по декабрь 2027 года.

Школа №93 была построена в 1939 году. В здании до сих пор установлены деревянные окна, не соответствующие современным стандартам. Также в школе находится встроенная столовая, а к основному корпусу примыкает пристройка, возведенная позднее.

Ранее сообщалось о планах по строительству нового корпуса этой школы на 400 учеников на той же улице в рамках комплексного развития территории, ограниченной улицами Лобачевского, Коммуны, Мирошникова и Циолковского.

Всего в течение ближайших двух лет комплексный капитальный ремонт планируется провести в четырех школах Нижнего Новгорода. По двум из них контракты на выполнение работ заключили в июне 2025 года.