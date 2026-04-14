Три человека пострадали в массовом ДТП у Мызы в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло на подъезде к Мызе (проспект Гагарина) в Нижнем Новгороде вечером 13 апреля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По установленным данным, 18-летний водитель, находившийся за рулем "Лады Калины", не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Тойотой Камри" под управлением 36-летнего мужчины.

После удара отечественную легковушку отбросило на попутную полосу, где она врезалась в "БМВ", за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили пассажиры "Лады" — 27-летний мужчина и 32-летняя женщина, а также водитель "Тойоты". Пострадавших доставили в НОКБ имени Семашко.

По факту ДТП проводится проверка.

