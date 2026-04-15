Выяснилось, где чаще всего нападают клещи в Нижегородской области Общество

69 человек обратились в медорганизации из-за укусов клещей в Нижегородской области с начала сезона. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Обращения зафиксированы в 21 муниципальном образовании: в Выксе, Дзержинске, Кулебаках, Первомайске, Шахунье, городских округах Семеновский, Сокольский, а также в Балахнинском, Богородском, Вачском, Варнавинском, Ветлужском, Володарском, Городецком, Павловском, Сергачском, Сосновском, Тонкинском, Уренском, Шарангском округах. Кроме того, случаи присасывания выявлены в пяти районах Нижнего Новгорода — Автозаводском, Ленинском, Кстовском, Советском и Приокском.

В большинстве случаев клещи присасывались на придомовых территориях (34%), а также в сельской местности (20%). Нередко клещи нападают на садовых участках и в лечу. Случаи присасывания в парках и на кладбищах единичны, отметили в надзорном ведомстве.

В лабораториях были исследованы 83 клеща, снятых с людей. Пять паразитов оказались инфицированы боррелиями — их извлекли в Богородском, Сосновском округах и Кстовском районе Нижнего Новгорода.

На недавней пресс-конференции замначальника управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова рассказала, как правильно обработать участки от клещей.