Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2026 15:31
Нижегородцы выбирают путешествовать по России в майские праздники
15 апреля 2026 15:16
Эксклюзив
Директора АНО "Институт демографического развития" выпустили из СИЗО
15 апреля 2026 15:00
Квартиру матери бойца СВО утеплят по поручению Юрия Шалабаева
15 апреля 2026 14:46
11 нижегородских пар сыграют свадьбу на Красную горку
15 апреля 2026 14:33
Гендиректору АО "Транснефть – Верхняя Волга" Дмитрию Погодину вручен орден Дружбы
15 апреля 2026 14:30
Выяснилось, где чаще всего нападают клещи в Нижегородской области
15 апреля 2026 14:00
Эксклюзив
Автоюрист рассказала нижегородцам, что делать при драке после ДТП
15 апреля 2026 13:43
Деятельность гостевых домов начнут регулировать в Нижегородской области
15 апреля 2026 13:27
НИУ Президентской академии отправил очередную партию гуманитарного груза на передовую
15 апреля 2026 13:25
Поддержку сельхозпроизводителей и обеспечение медкадрами на селе обсудят законодатели ПФО
Общество

15 апреля 2026 14:30 Общество
Выяснилось, где чаще всего нападают клещи в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

69 человек обратились в медорганизации из-за укусов клещей в Нижегородской области с начала сезона. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Обращения зафиксированы в 21 муниципальном образовании: в Выксе, Дзержинске, Кулебаках, Первомайске, Шахунье, городских округах Семеновский, Сокольский, а также в Балахнинском, Богородском, Вачском, Варнавинском, Ветлужском, Володарском, Городецком, Павловском, Сергачском, Сосновском, Тонкинском, Уренском, Шарангском округах. Кроме того, случаи присасывания выявлены в пяти районах Нижнего Новгорода — Автозаводском, Ленинском, Кстовском, Советском и Приокском.

В большинстве случаев клещи присасывались на придомовых территориях (34%), а также в сельской местности (20%). Нередко клещи нападают на садовых участках и в лечу. Случаи присасывания в парках и на кладбищах единичны, отметили в надзорном ведомстве.

В лабораториях были исследованы 83 клеща, снятых с людей. Пять паразитов оказались инфицированы боррелиями — их извлекли в Богородском, Сосновском округах и Кстовском районе Нижнего Новгорода.

На недавней пресс-конференции замначальника управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова рассказала, как правильно обработать участки от клещей.

Новости по теме
09 апреля 2026 12:36
Эксклюзив
Нижегородские парки обработают от клещей позже обычного
27 марта 2026 12:32
Не только через укус: инфекционист раскрыл, как передается клещевой энцефалит
24 марта 2026 09:48
Нижегородцам рассказали, куда нести клеща на исследование
22 марта 2026 10:49
Сезон клещей в Нижнем Новгороде: советы владельцам собак
05 марта 2026 17:17
Сезон клещей стартует: инфекционист объяснила, что делать при укусе
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
