Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде объявили в третий раз

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде в третий раз объявлен конкурс на строительство областного онкологического центра. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает Нижегородский областной клинический онкологический диспансер. Начальная цена контракта составляет почти 16,8 млрд рублей. Заявки принимаются до 6 мая 2026 года, подведение итогов намечено на 12 мая.

Напомним, два предыдущих конкурса не состоялись: на них не поступило ни одной заявки. Первый тендер с начальной ценой 14,35 млрд рублей включал поставку оборудования, второй — стоимостью 9,57 млрд рублей — предусматривал только проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.

Контракт предусматривает полный цикл работ: проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, прохождение экспертиз, строительство здания и поставку оборудования с его монтажом и вводом в эксплуатацию, включая обучение персонала.

Из общей суммы около 11,7 млрд рублей планируется направить на строительно-монтажные работы, 4,88 млрд — на поставку и запуск оборудования, 205 млн — на проектно-изыскательские работы и экспертизы. Финансирование предусмотрено за счёт федерального и областного бюджетов.

Строительство должно начаться в 2028 году и завершиться в 2031-м.

Согласно техзаданию, здание общей площадью почти 69,7 тыс. кв. метров станет лечебно-диагностическим корпусом. В нём разместят круглосуточный хирургический стационар на 380 коек, дневной стационар на 10 коек, 24 операционные, реанимацию на 21 койку, диагностические и лабораторные блоки, аптеку, пищеблок, прачечную, дезинфекционное отделение и участок обеззараживания медотходов.

Также проектом предусмотрены взрослая поликлиника на 300 посещений в смену, конференц-зал-трансформер на 400 мест и надземный переход длиной 30 метров. Максимальная этажность здания — до 11 уровней. Медучреждение будет работать круглосуточно и без выходных, поликлиника — в две смены 300 дней в году.

Объект разместится на улице Родионова, 190, на участке площадью свыше 60 тыс. кв. метров. Он станет частью проекта "Город Здоровья" и должен быть выполнен с учётом единых архитектурных и функциональных решений кластера.

Напомним, что нижегородский минздрав заключил контракты на поставку двух систем ПЭТ/КТ и одной системы ОФЭКТ/КТ. Также сообщалось, что ведется проектирование Центра радионуклидной диагностики и терапии (ПЭТ-КТ центра). Объект также станет масштабного проекта "Город здоровья", в рамках которого объединяются ресурсы областной клинической больницы имени Н.А. Семашко и онкологического диспансера. 

