Онколог рассказал нижегородцам про диагностические возможности ПЭТ/КТ Общество

Нижегородская область заключила контракты на поставку трех единиц "тяжелого" оборудования для создания регионального Центра ядерной медицины. Речь идет о двух системах ПЭТ/КТ и одной системе ОФЭКТ/КТ.

Как пояснил и.о. директора Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко, директор НИИКО "НОКОД" Сергей Гамаюнов, оба вида исследований значительно превосходят по информативности традиционные КТ и МРТ.

По его словам, в ходе диагностики пациенту вводят безопасные радиофармпрепараты, что позволяет оценить не только структуру органов и тканей, но и их метаболическую активность, то есть фактическое функционирование.

ПЭТ/КТ считается "золотым стандартом" в онкологии, поскольку позволяет точно выявлять как первичные опухоли, так и метастазы, а также отслеживать эффективность лечения. Метод особенно эффективен при опухолях мягких тканей, неврологических патологиях и последствиях поражений сердечной мышцы.

Система ОФЭКТ/КТ, в свою очередь, дает преимущества в других клинических ситуациях. Она применяется для оценки кровотока, состояния костной ткани, а также степени поражения щитовидной железы, головного мозга и других органов.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин сообщил, что одна система ОФЭКТ/КТ уже работает в онкодиспансере, однако сейчас используется исключительно для онкологических пациентов.

Поставка второй установки позволит значительно расширить круг пациентов, которым будут доступны такие исследования. В результате регион сможет выполнять более 14 тысяч исследований ОФЭКТ/КТ ежегодно.

Чечерин подчеркнул, что развитие проекта "Город здоровья" предполагает комплексный подход к лечению пациентов. "Если у человека запланирована операция, например, по поводу рака желудка, но в процессе выявляются дополнительные патологии, они не останутся без внимания, и помощь не будет отложена", — отметил он.

По его словам, для этого также необходим новый хирургический корпус с многопрофильным стационаром.

Согласно заключенным контрактам, новая система ОФЭКТ/КТ будет поставлена и введена в эксплуатацию до конца 2026 года. В настоящее время для нее готовится специализированное помещение. Поставка и ввод в эксплуатацию двух установок ПЭТ/КТ запланированы на 2028 год.