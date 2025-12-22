Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде вновь не состоялся Общество

Фото: Кира Мишина

Повторная попытка найти подрядчика для строительства онкологического центра в Нижнем Новгороде завершилась безрезультатно — ни одной заявки на участие в конкурсе не поступило. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, заказчиком выступает государственное учреждение "Нижегородстройзаказчик". Оно предложило начальную цену контракта в размере 9,57 млрд рублей. Однако на конкурс, завершившийся 22 декабря, не поступило ни одной заявки.

Это уже второй случай, когда тендер на возведение онкоцентра не привлекает участников. Первая закупка, объявленная ранее, предусматривала более широкий объем работ, включая поставку оборудования на сумму 4,78 млрд рублей, и имела начальную цену в 14,35 млрд рублей. Тогда также не было подано ни одной заявки.

Во второй версии тендера из контракта исключили поставку оборудования, сосредоточившись исключительно на проектно-изыскательских и строительно-монтажных работах. Соответственно, снизилась и стоимость до 9,57 млрд.

Напомним, по проекту, новый онкологический центр разместится на улице Родионова, 190, и станет частью масштабного медицинского кластера "Город здоровья", формируемого на базе областной больницы имени Семашко. Завершить строительство планируется к 1 ноября 2031 года.

Здание онкоцентра будет включать хирургический корпус с операционным блоком и реанимацией, диагностические и лабораторные отделения, взрослую поликлинику на 300 посещений в смену, аптеку, пищеблок, конференц-зал на 400 мест и другие функциональные зоны. Общая площадь объекта составит более 82 тысяч квадратных метров при этажности до 11 уровней.

Финансирование проекта осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов. Общая сумма, выделенная на строительство онкоцентра, составляет 15,76 млрд рублей.

Проект входит в программу "Город здоровья", реализуемую в рамках национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". В перспективе онкоцентр должен стать частью единого медицинского комплекса стоимостью 35,2 млрд рублей, объединенного с областной клинической больницей имени Н.А. Семашко.