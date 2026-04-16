Плывущий по Оке дом "пришвартовался" в затоне под Дзержинском Общество

Фото: скриншот видео из паблика "Интересный Нижний Новгород"

Плывущий по Оке деревянный дом "пришвартовался" в Бабинском затоне, который находится недалеко от Дзержинска.

По данным пресс-службы регионального МЧС, строение обнаружили члены аварийно-спасательного отряда. Сигналов о помощи не поступало.

Напомним, что очевидцы сняли на видео частный дом, плывущий по реке.