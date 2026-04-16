Плывущий по Оке дом "пришвартовался" в затоне под Дзержинском

Плывущий по Оке деревянный дом "пришвартовался" в Бабинском затоне, который находится недалеко от Дзержинска.
По данным пресс-службы регионального МЧС, строение обнаружили члены аварийно-спасательного отряда. Сигналов о помощи не поступало.
Напомним, что очевидцы сняли на видео частный дом, плывущий по реке.
