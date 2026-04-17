Евгений Люлин: "Подвиг Героев Великой Отечественной войны всегда будет для нас нравственным ориентиром"

17 апреля в столице Республики Марий Эл председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутат и руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров, председатели законодательных органов власти регионов Приволжья приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню. Торжественное мероприятие прошло у мемориального ансамбля Воинской Славы в Центральном парке культуры и отдыха Йошкар-Олы.

Парламентарии почтили память героев, павших в боях за Родину. Мемориальный ансамбль, расположенный в самом сердце города, является одной из главных достопримечательностей Марий Эл.

Кроме того, законодатели Приволжья посетили выставку «Широка страна моя родная!». Этот проект, посвящённый Году единства народов России, объединил работы более 50 известных московских мастеров. В экспозиции представлены основные направления декоративного искусства: керамика и художественное стекло, гобелен и батик, лаковая миниатюра и изделия из металла. Главная тема, объединяющая все работы, - любовь к Родине, восхищение и уважение к своей земле.

«Возлагая цветы к Вечному огню, мы отдаём дань памяти тем, кто отдал жизнь за нашу страну. Подвиг героев Великой Отечественной войны всегда будет для нас нравственным ориентиром. Мы гордимся всеми поколениями защитников Родины, которых объединяют патриотизм, верность долгу и мужество. Наш долг и наша прямая обязанность - сохранить историческую память», - заявил председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Фото: Госсобрание РМЭ, фотограф Вероника Ядыкова

