Правила обращения с животными хотят изменить в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области планируют скорректировать порядок регионального государственного контроля (надзора) в сфере обращения с животными. Проект постановления размещен на сайте правительства региона.

Согласно пояснительной записке, изменения необходимы для приведения региональных норм в соответствие с федеральными требованиями.

Предполагается уточнить, как надзорный орган будет относить объекты контроля к категориям риска: значительному, умеренному или низкому. Оценка будет проводиться по балльной системе с учетом трех основных критериев.

Первый — возможный вред охраняемым законом ценностям. Здесь учитывают вид деятельности организации и количество содержащихся животных. Чем больше животных и чем потенциально опаснее деятельность, тем выше начисляются баллы.

Второй — вероятность негативных последствий. В расчет берут факты причинения вреда в прошлом, например случаи заболеваний или другие инциденты, произошедшие по вине источников риска.

Третий — добросовестность организации. Учитывается, принимает ли она меры для снижения рисков, а также были ли выявлены нарушения в последние годы по итогам профилактических визитов и проверок.

Например, приют, где содержится 151 животное, получает 11 баллов за масштаб деятельности. Если менее года назад там была зафиксирована вспышка бешенства, добавляется еще 6 баллов. При достижении объектом 15 баллов и более, его относят к категории значительного риска. В этом случае проверки и профилактические визиты будут проходить чаще.

При этом организации смогут снизить категорию риска. Баллы уменьшат, если у них есть добровольное страхование, они предоставляют комитету ветеринарии доступ к своим информационным системам, а также если в течение нескольких лет на объекте не выявляли нарушений.

Также в положении укажут нормативный акт, который определяет периодичность обязательных профилактических визитов для объектов со значительным и умеренным риском.

Кроме того, в перечне индикаторов риска появятся конкретные параметры объектов контроля либо порядок их расчета и применения. Будут закреплены способы сбора, обработки и анализа информации, необходимой для присвоения категории риска.

Проектом также определяется порядок оформления решения об объявлении предостережения.

Отдельные изменения касаются взаимодействия с контролируемыми лицами. Через региональный портал можно будет обратиться за консультацией и подать заявление о проведении профилактического визита. Также уточняются требования к проведению самообследования с обязательной идентификацией пользователя.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области зарегистрировано более 23 тысяч домашних собак.