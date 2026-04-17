Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2026 15:00
Глеб Никитин поручил создать "земельный банк" для многодетных и участников СВО
17 апреля 2026 14:43
Правила обращения с животными хотят изменить в Нижегородской области
17 апреля 2026 14:39
Билайн вновь взял гран-при премии "Золотое приложение"
17 апреля 2026 14:28
Эксклюзив
Речную маршрутную сеть расширят в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 14:08
Эн+ обучает лидеров энергетической отрасли
17 апреля 2026 13:57
Вызывающий ожирение творог нашли в Нижегородской области
17 апреля 2026 13:47
Евгений Люлин: "Подвиг Героев Великой Отечественной войны всегда будет для нас нравственным ориентиром"
17 апреля 2026 13:41
Начался новый этап подготовки котлована метро в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 12:35
Реконструкция путей на перекрестке Ванеева — Сусловой начнется 25 апреля
17 апреля 2026 12:30
Отдохнуть на майских: нижегородцы активно бронируют билеты в Калининград, Стамбул и Токио
Правила обращения с животными хотят изменить в Нижегородской области

Правила обращения с животными хотят изменить в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области планируют скорректировать порядок регионального государственного контроля (надзора) в сфере обращения с животными. Проект постановления размещен на сайте правительства региона.  

Согласно пояснительной записке, изменения необходимы для приведения региональных норм в соответствие с федеральными требованиями. 

Предполагается уточнить, как надзорный орган будет относить объекты контроля к категориям риска: значительному, умеренному или низкому. Оценка будет проводиться по балльной системе с учетом трех основных критериев.

Первый — возможный вред охраняемым законом ценностям. Здесь учитывают вид деятельности организации и количество содержащихся животных. Чем больше животных и чем потенциально опаснее деятельность, тем выше начисляются баллы.

Второй — вероятность негативных последствий. В расчет берут факты причинения вреда в прошлом, например случаи заболеваний или другие инциденты, произошедшие по вине источников риска.

Третий — добросовестность организации. Учитывается, принимает ли она меры для снижения рисков, а также были ли выявлены нарушения в последние годы по итогам профилактических визитов и проверок.

Например, приют, где содержится 151 животное, получает 11 баллов за масштаб деятельности. Если менее года назад там была зафиксирована вспышка бешенства, добавляется еще 6 баллов. При достижении объектом 15 баллов и более, его относят к категории значительного риска. В этом случае проверки и профилактические визиты будут проходить чаще.

При этом организации смогут снизить категорию риска. Баллы уменьшат, если у них есть добровольное страхование, они предоставляют комитету ветеринарии доступ к своим информационным системам, а также если в течение нескольких лет на объекте не выявляли нарушений.

Также в положении укажут нормативный акт, который определяет периодичность обязательных профилактических визитов для объектов со значительным и умеренным риском.

Кроме того, в перечне индикаторов риска появятся конкретные параметры объектов контроля либо порядок их расчета и применения. Будут закреплены способы сбора, обработки и анализа информации, необходимой для присвоения категории риска.

Проектом также определяется порядок оформления решения об объявлении предостережения. 

Отдельные изменения касаются взаимодействия с контролируемыми лицами. Через региональный портал можно будет обратиться за консультацией и подать заявление о проведении профилактического визита. Также уточняются требования к проведению самообследования с обязательной идентификацией пользователя.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области зарегистрировано более 23 тысяч домашних собак. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных