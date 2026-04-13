Собаку и кота спасли в минувшие выходные в Нижнем Новгороде

Фото: соцсети Юрия Шалабаева

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде помощь понадобилась сразу двум домашним животным. О случившемся рассказал мэр города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

Первый вызов поступил из Сормовского района. Прохожие заметили чёрную собаку, которая провалилась в яму на территории частного дома. По словам главы города, животное спокойно отнеслось к помощи и не сопротивлялось. Сотрудники аварийно-спасательного отряда подняли пса по лестнице на поверхность. При осмотре серьёзных травм не обнаружили.

Вторая история произошла в Приокском районе. Там белый домашний кот по кличке Софит упал на забор и наткнулся на металлические прутья. Хозяева сразу обратились за помощью, и на место быстро приехала бригада спасателей.

Кота аккуратно сняли с ограждения, а затем с помощью специального оборудования осторожно извлекли металлические элементы. Всё это время рядом находились владельцы питомца. После спасения Софита передали ветеринарам.

