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Общество

Нижегородцам рассказали, можно ли вернуть деньги за билет на пропущенный концерт

05 июля 2026 12:50 Общество
Нижегородцам рассказали, можно ли вернуть деньги за билет на пропущенный концерт

Ситуации, когда заранее покупаешь билет на концерт любимого исполнителя, а накануне планы резко меняются, нередки. В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть билет, если возникли личные обстоятельства, которые мешают посетить мероприятие.

В ведомстве уточнили, что вы можете отказаться от посещения мероприятия в любой момент (ст. 52.1 Основ законодательства РФ о культуре и ст. 32 Закона о защите прав потребителей). Однако условия возврата зависят от времени, оставшегося до концерта, и причины отказа.

Сколько денег вернут?

  • Не позднее чем за 10 дней до мероприятия — 100% стоимости билета.
  • Менее чем за 10, но не позднее чем за 5 дней — не менее 50%.
  • Менее чем за 5, но не позднее чем за 3 дня — не менее 30%.
  • Менее чем за 3 дня до мероприятия — организатор может не вернуть стоимость билета.
  • Однако эти правила не применяются, если отказ связан с вынужденными обстоятельствами.

В каких случаях вернут полную стоимость билета?

Полный возврат возможен при вынужденном отказе по болезни посетителя или по причине смерти члена семьи или близкого родственника.

Для оформления возврата нужно предоставить следующие документы:

• Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
• Билет (бумажный или электронный).
• Документ, подтверждающий оплату (кассовый чек, выписка из банка или электронный аналог).

При вынужденном возврате нужно дополнительно приложить:

• Медицинские документы (больничный лист или справка).
• Документы о смерти и подтверждение родства.

Заявление рассматривается до 10 дней с момента его подачи. Возврат средств осуществляется в течение 10 дней после принятия решения. Уведомление о решении направляется в течение 3−5 дней.

Если вам отказали в возврате билета, вы имеете право:

• Запросить письменное уведомление с указанием причин отказа (п. 11, 31, 44 ПП РФ № 1491).
• Направить письменную претензию организатору.
• Обратиться в суд (ст. 17 Закона № 2300−1).
• Обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора для разъяснения и защиты своих прав.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что для оформления возврата билет должен быть действительным и оформленным по всем правилам. Вам вернут сумму только в пределах стоимости, указанной на билете, а вот сервисные сборы посредников, скорее всего, не будут компенсированы.

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Теги:
Концерты Роспотребнадзор услуги
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