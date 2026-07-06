Более 25 000 нижегородцев перевезли ночные автобусы за месяц Общество

Высокий спрос на ночные автобусные маршруты, запущенные в начале лета, отмечен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем.

Самым востребованным стал маршрут № 150 «Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал „Щербинки“». За первый месяц работы им воспользовались 8787 пассажиров.

На втором месте по популярности оказались автобусы № 160 «Микрорайон Комсомольский — Станция метро „Парк культуры“», которые перевезли 6763 человека, а на третьем — маршрут № 180 «ЗКПД‑4 — Микрорайон „Цветы“» с 6269 пассажирами.

В свою очередь, автобусы № 190 «ЖК „Торпедо“ — Катер „Герой“» за тот же период обслужили 3315 человек.

Ранее мы сообщали о том, что движение троллейбусов №8 остановили в Нижнем Новгороде.