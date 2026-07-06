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Общество

Дополнительные рейсы «Валдая» до Бора запустили из-за остановки канатки

06 июля 2026 13:40 Общество
Дополнительные рейсы «Валдая» до Бора запустили из-за остановки канатки

Фото: Александр Воложанин

После приостановки работы канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором на линии усилили речное сообщение. 6 июля по маршруту вышли дополнительные рейсы СПК «Валдай 45Р», сообщили в региональном минтрансе.

Из Нижнего Новгорода суда отправляются в 13:35, 14:25, 15:15, 16:25, 17:15, 18:05 и 18:55.

С Бора предусмотрены рейсы на 14:00, 14:50, 15:40, 16:50, 17:40, 18:30 и 19:20.

Усиленный график планируют сохранить и в ближайшие дни. О других способах добраться до Бора можно узнать здесь.

Напомним, вечером 5 июля канатную дорогу остановили из-за сильного ветра. Несколько кабинок зависли над Волгой. Внутри находились 16 человек, среди них четверо детей. Всех пассажиров эвакуировали.

По факту случившегося СК организовал проверку, обстоятельства также устанавливает прокуратура. Работа переправы пока не возобновлена.

Ранее сообщалось, что с 15 июля стоимость проезда по канатной дороге увеличится на 50 рублей. В связи с временной остановкой срок действия проездных билетов продлят.

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Теги:
Бор Валдаи Общественный транспорт
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