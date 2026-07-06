Скончался председатель Совета депутатов Вознесенского округа Александр Ежонков Общество

Фото: Страница Совета депутатов Вознесенского округа во "ВКонтакте"

На 54-м году жизни скончался председатель Совета депутатов Вознесенского округа Александр Ежонков. Об этом сообщили в совете.

Александр Ежонков также занимал должность директора ООО «Вознесенский пассажирский автомобильный транспорт». Он умер 4 июля после продолжительной болезни.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Александра Ежонкова.

Ранее сообщалось, что 19-летняя студентка Института экономики ННГУ Регина Шутенко скончалась после остановки сердца во время отдыха в Египте.