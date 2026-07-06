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На 54-м году жизни скончался председатель Совета депутатов Вознесенского округа Александр Ежонков. Об этом сообщили в совете.
Александр Ежонков также занимал должность директора ООО «Вознесенский пассажирский автомобильный транспорт». Он умер 4 июля после продолжительной болезни.
Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Александра Ежонкова.
Ранее сообщалось, что 19-летняя студентка Института экономики ННГУ Регина Шутенко скончалась после остановки сердца во время отдыха в Египте.
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