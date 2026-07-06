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Общество

Каждый третий брак нижегородцев в 2026 году стал повторным

06 июля 2026 12:39 Общество
Каждый третий брак нижегородцев в 2026 году стал повторным

Главное управление ЗАГС Нижегородской области подвело итоги регистрации браков за первое полугодие 2026 года. Полные количественные данные ведомство не раскрыло, однако обозначило ключевые тенденции, о которых сообщает pravda-nn.ru.

В целом число зарегистрированных браков в регионе за январь-июнь осталось на уровне аналогичного периода прошлого года. Более половины свадеб, а именно 51%, состоялись в региональной столице.

Чаще всего брак заключали молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет. В эту возрастную категорию вошли 48% женихов и 55% невест.

Крое того, значительная доля союзов оказалась повторной. До этого в браке уже состояли 35% женихов и 37% невест, официально зарегистрировавших отношения в первом полугодии 2026 года.

Ранее мы сообщали о том, что более 600 пар заключили брак 26 июня 2026 года в Нижегородской области.

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Теги:
ЗАГС свадьба Семья
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