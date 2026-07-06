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Более 900 аккаунтов самокатчиков заблокировали в Нижнем Новгороде

06 июля 2026 14:48 Общество
Более 900 аккаунтов самокатчиков заблокировали в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Более 900 пользователей арендованных средств индивидуальной мобильности были заблокированы с начала сезона за нарушения условий пользования сервисами в Нижнем Новгороде. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Еще свыше 400 аккаунтов получили предупреждения и штрафы за нарушение условий публичной оферты, в том числе за несоблюдение правил дорожного движения.

В рамках соглашений между мэрией и операторами кикшеринга компании обязаны перемещать самокаты, оставленные вне установленных зон парковки, в течение двух часов после получения уведомления. Операторы самостоятельно осуществляют перевозку таких СИМ в места размещения, определенными городскими властями.

В частности, все самокаты, оставленные пользователями за пределами разрешенных зон, были перемещены компаниями в установленный двухчасовой срок. Эвакуация СИМ на штрафстоянки не потребовалась.

Ранее мы сообщали о том, что прокатных самокатов в Нижнем Новгороде стало почти втрое меньше.

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Теги:
ограничения самокат Электросамокаты
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