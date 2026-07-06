Нижегородцы смогут покупать билеты на электричку через MAX Общество

Фото: Александр Воложанин

РЖД намерены в 2026 году запустить продажу билетов на пригородные поезда через национальный мессенджер MAX по всей России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

Пилот стартовал в марте этого года в Новосибирской области, затем сервис подключили в Омской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях.

С 1 июля он заработал и на Северо‑Западе. В компании сообщили, что решение о полном запуске примут после проверки стабильности платформы и анализа спроса, удобства и отзывов пользователей.

Сейчас в компании рассчитывают распространить сервис на всю страну уже в этом году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует собственная система продаж.

Однако перед масштабированием важно провести всесторонний анализ: оценить не только растущий спрос, но и технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса для разных категорий пассажиров, а также собрать обратную связь.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области могут запустить скоростной поезд «Финист» в 2027 году.