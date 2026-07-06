Региональный туристско-краеведческий слет школьников прошел в Чкаловске Общество

Фото: Движение Первых

3 и 4 июля в Чкаловске проходил региональный туристско-краеведческий слет школьников. Организаторами мероприятия для 200 юных нижегородцев выступили министерство образования региона, отделение «Движения Первых» Нижегородской области и центр «Вега». Слет стал одним из мероприятий Всероссийского проекта «Походы первых — больше, чем путешествие».

Как отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, сегодня регион активно развивает туристско-образовательные и краеведческие проекты для молодежи. Они дают возможность не просто расширить кругозор детей, а добиться глубокого понимания изучаемых дисциплин на практике.

«Мы стараемся охватить подобными мероприятиями как можно больше детей. Только в этом учебном году по 14 дополнительным общеразвивающим программам в сфере детско-юношеского туризма прошли подготовку 710 нижегородских школьников. Масштабные мероприятия туристско-спортивной направленности объединили еще свыше пяти тысяч ребят», — поделился он.

В региональном туристско-краеведческом слете принимали участие дети в возрасте старше 12 лет из более десятка муниципалитетов области. Мероприятие проводилось в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Оно объединило членов туристских клубов, победителей и призеров Всероссийского конкурса «Открывай страну!», а также участников муниципальных туристских слетов. Всех школьников распределили по командам.

Насыщенная соревновательная программа включала спортивное ориентирование, прохождение туристско-краеведческого маршрута, прохождение пешеходной дистанции «связка», водной дистанции на рафтах, соревнования на средствах передвижения и конкурс «Жумаринг».

«Туризм — это не только активный отдых, но и эффективный инструмент воспитания, который помогает детям лучше узнать родной край, научиться работать в команде, принимать решения и преодолевать трудности. Сегодня мы видим растущий интерес детей к походной культуре, краеведению и исследовательской деятельности, поэтому развитие туристского направления является одним из важных приоритетов в Нижегородской области. Уже сейчас региональное отделение „Движения Первых“ объединяет около 150 активных ребят из разных муниципалитетов региона. Вместе они участвуют в походах, экскурсиях, туристских квизах, проектных сессиях и краеведческих инициативах, открывая для себя новые маршруты и возможности для развития. Региональный туристско-краеведческий слет становится важной площадкой для общения, обмена опытом и формирования сообщества единомышленников. Уверены, что такие проекты способствуют воспитанию активного и ответственного поколения, которое любит свою малую родину и готово открывать Россию», — сказала первый заместитель председателя совета регионального отделения «Движения Первых» Динара Айзатуллина.

Также для школьников организовали конкурс краеведов, соревнования по вязанию туристских узлов, конкурс фотографии, конкурс поварского мастерства, презентацию визитных карточек команд и конкурс на лучшую организацию туристского быта в полевых условиях.

«Я думал, турслёт — это про то, как быстрее пробежать и всё собрать. А оказалось, это про то, как не бросить того, кто устал, и как вместе найти дорогу, даже если компас «шутит», — поделился впечатлениями участник слёта, активист «Движения Первых» из Кстовского района Нижнего Новгорода Кирилл Ушаков.

Особое внимание на слёте уделили образовательной программе. Для детей прошли практикумы по краеведению и ориентированию на местности, мастер-классы по туристской подготовке. Одним из ключевых мероприятий стала «Классная встреча» с путешественником и учёным Андреем Асташиным — кандидатом географических наук, доцентом кафедры географии, географического и геоэкологического образования Мининского университета, участником научно-образовательного проекта Русского географического общества «Плавучий университет Волжского бассейна».

«Главное, что ребята запомнят, — это не маршрут, а то, как они держались друг за друга. Мы в „Веге“ знаем: олимпиады учат думать, а походы — не сдаваться. И именно такие навыки, как ответственность и командный дух, останутся с ними на всю жизнь», — отметила руководитель регионального центра развития талантов «Вега» Ирина Зиновьева.

По итогам слёта лучшие команды и участники были награждены дипломами, брендированной продукцией и туристским оборудованием.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».