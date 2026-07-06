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Общество

Проекты Первых в Нижегородской области получили федеральную поддержку в размере более 11 млн рублей

06 июля 2026 14:55 Общество
Проекты Первых в Нижегородской области получили федеральную поддержку в размере более 11 млн рублей

Фото: региональное отделение «Движения Первых»

Движение Первых подвело итоги третьего сезона конкурса лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений. Движения Первых» 2025−2026 гг. От Нижегородской области в конкурсе участвовала 541 команда, победителями и призерами стали 52 «первички» в номинациях «Лига возможностей» и «Первая лига».

В числе победителей — команды школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, домов детского творчества и детских садов из Городецкого, Ковернинского, Уренского, Большеболдинского, Шарангского, Володарского, Перевозского, Семеновского, Сокольского, Сергачского, Починковского, Вадского, Ветлужского, Лысковского, Павловского, Краснобаковского, Богородского округов, а также Бора, Дзержинска, Кулебак, Шахуньи, Арзамаса, Первомайска, Нижнего Новгорода.

Лидеры выиграли по 1 млн рублей, остальные победители и призеры — от 200 до 500 тысяч рублей. Суммарно регион получил финансовую поддержку на сумму 11 700 000 рублей. Эти средства команды смогут направить на улучшение инфраструктуры своего первичного отделения, приобретение оборудования, организацию тематических мероприятий и реализацию собственных проектов.

«Регион, безусловно, создает все условия и платформы для развития молодежных инициатив, но настоящий двигатель Движения — это идеи самих активистов. Приятно видеть, когда ребята не ждут готовых решений, а собственными руками, идеями и упорством создают для себя пространство для роста. Именно их настойчивость и творческий подход превращают идеи в проекты, а проекты — в историю успеха региона», — отметил заместитель министра молодёжной политики Нижегородской области Лев Скитневский.

Движение Первых благодаря конкурсу вносит серьезный вклад в развитие регионов: инициативы участников меняют к лучшему жизнь в малых городах и сёлах, укрепляют социальную среду и поддерживают тех, кто в этом особенно нуждается.

«Конкурс для первичных отделений — это, в первую очередь, возможность укрепить команду первички, выработать общие подходы в решении конкурсных заданий, возможность сплотиться и даже найти совместные решения через практическую и творческую работу. Новый сезон, который мы ждем, уверен, откроет для наших первичных отделений новые возможности, а мы постараемся найти свежие инструменты региональной поддержки для ребят, которые уже сегодня имеют командный опыт командой по достижению хороших результатов», — сказал председатель Совета регионального отделения Движения Первых Нижегородской области Вячеслав Амосов.

Конкурс не только поддерживает проекты, но и формирует у участников активную гражданскую позицию. В рамках заданий, таких как «Код единства», приуроченного к Году единства народов России, команды реализовали 9 545 просветительских мероприятий по стране, посвященных истории и объединяющей роли русского языка. Это способствует не только развитию культурной идентичности, но и укреплению взаимопонимания между различными народами России.

Справка:

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» — крупнейшее в Российской Федерации сообщество, объединяющее детей и взрослых, государственные и общественные институты для развития единого воспитательного пространства в системе образования и за её пределами.

Участниками Движения Первых являются более 15 млн человек. Более 55 тысяч первичных отделений Движения Первых работают на регулярной основе на базе школ колледжей и вузов в 89 регионах России. Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодёжи во внеучебное время. Среди участников — более 13 миллионов обучающихся, а более 2 миллионов человек выполняют роль наставников.

Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодёжью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях развития единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодёжи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Проекты Движения Первых реализуются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» (федеральные проекты «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» и «Россия — страна возможностей»). Движение организует 25 федеральных проектов и более 1 100 региональных инициатив.

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Теги:
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