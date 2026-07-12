На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
12 июля 2026 08:49
Нижегородские власти ожидают скорую стабилизацию ситуации с бензином
11 июля 2026 16:49
Пять участков дорог обновят в Кстовском районе за 820 млн рублей
10 июля 2026 18:42
Андрей Дахин: «Россия в части топлива оказывается зависимой от внешних государств»
10 июля 2026 17:58
Четыре судна в один день заложили на предприятии под Богородском
10 июля 2026 14:42
Почти 300 нижегородских подростков из многодетных семей трудоустроили в 2026 году
10 июля 2026 14:06
ВТБ предупреждает о новых схемах инвестиционного мошенничества
10 июля 2026 13:17
Новак объяснил дефицит топлива сбоями в работе НПЗ после атак БПЛА
10 июля 2026 13:12
Более 400 новых товаров разместили нижегородские производители на региональной витрине маркетплейса
10 июля 2026 12:31
«Нижэкотранс» сократит часть сотрудников при перезапуске производства
10 июля 2026 11:03
Нижегородцам пообещали завершение топливного кризиса летом
Экономика

Нижегородские власти ожидают скорую стабилизацию ситуации с бензином

12 июля 2026 08:49 Экономика
Нижегородские власти ожидают скорую стабилизацию ситуации с бензином

Фото: Александр Воложанин

Обстановка с обеспечением региона топливом может нормализоваться уже в ближайшие сроки. Об этом представители министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области сообщили в социальных сетях.

В ведомстве подчеркнули, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения регулярных поставок топлива на автозаправочные станции региона. По данным министерства, правительство Нижегородской области круглосуточно взаимодействует с Правительством РФ и топливными компаниями.

Также в министерстве пояснили, что временные ограничения на отпуск топлива по четным и нечетным дням были введены вынужденно.

Ведомство рассчитывает, что эти меры помогут в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию с обеспечением региона топливом.

Как нижегородцы заправляются в новых реалиях, читайте здесь.

Напомним, что в начале недели в регионе прошло заседание оперштаба по ситуации с топливом. На нем был принят ряд важных решений, связанных с обеспечением населения бензином.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АЗС Бензин Топливо и энергетика
Поделиться:
Новости по теме
11 июля 2026 15:34
Узнать о наличии бензина на АЗС теперь можно и в сервисе 2ГИС
10 июля 2026 13:17
Новак объяснил дефицит топлива сбоями в работе НПЗ после атак БПЛА
09 июля 2026 17:05
Нижегородские власти призвали топливные компании увеличить поставки в регион
08 июля 2026 11:48
«Чёт-нечет»: порядок работы АЗС меняют в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Закрытие «Горький fest — 2026» в Нижнем Новгороде: фото с красной дорожки
10 июля 2026 10:36
Закрытие «Горький fest — 2026» в Нижнем Новгороде: фото с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных