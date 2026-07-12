Нижегородские власти ожидают скорую стабилизацию ситуации с бензином Экономика

Фото: Александр Воложанин

Обстановка с обеспечением региона топливом может нормализоваться уже в ближайшие сроки. Об этом представители министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области сообщили в социальных сетях.

В ведомстве подчеркнули, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения регулярных поставок топлива на автозаправочные станции региона. По данным министерства, правительство Нижегородской области круглосуточно взаимодействует с Правительством РФ и топливными компаниями.

Также в министерстве пояснили, что временные ограничения на отпуск топлива по четным и нечетным дням были введены вынужденно.

Ведомство рассчитывает, что эти меры помогут в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию с обеспечением региона топливом.

Как нижегородцы заправляются в новых реалиях, читайте здесь.

Напомним, что в начале недели в регионе прошло заседание оперштаба по ситуации с топливом. На нем был принят ряд важных решений, связанных с обеспечением населения бензином.