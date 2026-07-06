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Экономика

Никитин рассказал о новых мерах по обеспечению нижегородцев топливом

06 июля 2026 19:29 Экономика
Никитин рассказал о новых мерах по обеспечению нижегородцев топливом

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения региона топливом. В нем приняли участие представители правительства, крупнейших топливно-энергетических компаний, надзорных и правоохранительных органов.

Как сообщили в правительстве региона, крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные компании, которым принадлежит 84% автозаправочных станций в области, подтвердили увеличение поставок топлива. Сейчас их объем на 29% выше, чем в конце прошлой недели, когда возник дефицит.

На штабе также договорились увеличить лимит отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Ранее на большинстве АЗС он составлял 20−30 литров. На заправках «Лукойла» к реализации этого решения уже приступили. Кроме того, на АЗС «Газпромнефти» разрешили отпуск ограниченного объема топлива в канистры для водного транспорта и средств механизации. Ранее аналогичную меру ввела «Татнефть».

На этой неделе в регионе планируют начать тестирование системы QR-кодов, разработанной областным минцифры. Предполагается, что с ее помощью автомобилисты смогут гарантированно заправить определенный объем топлива в установленный срок на конкретных АЗС. Решение о внедрении системы примут после завершения тестирования с учетом ситуации на топливном рынке.

Кроме того, власти прорабатывают возможность продажи бензина по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. По замыслу это должно помочь сократить очереди на АЗС и равномернее распределить поток машин.

Отдельно на заседании обсудили обеспечение топливом служб жизнеобеспечения во всех муниципалитетах, а также оперативное заключение договоров с поставщиками для предприятий, у которых нет законтрактованных объемов топлива.

По словам Глеба Никитина, в воскресенье объем отпуска топлива на АЗС был удвоен и оказался на 20−30% выше прошлогоднего уровня.

«При соблюдении поставщиками решений штаба можно рассчитывать на балансировку рынка в ближайшие дни», — заявил губернатор и добавил, что власти рассчитывают увидеть позитивную динамику уже на этой неделе.

По итогам заседания Госавтоинспекции рекомендовали усилить патрулирование дорог, чтобы пресекать нелегальную торговлю топливом с бензовозов. Кроме того, экипажи ДПС могут подключить к регулированию движения возле АЗС и информированию водителей о наличии топлива и сроках его подвоза.

Руководитель Нижегородского УФАС Ленар Шафигуллин сообщил, что ведомство продолжает мониторинг цен на сетевых и частных АЗС. С начала июня в управление поступило 84 обращения, связанные с ростом стоимости топлива. По ним проводятся проверки.

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Теги:
АЗС Бензин Глеб Никитин
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