Узнать о наличии бензина на АЗС теперь можно и в сервисе 2ГИС Общество

Фото: Александр Воложанин

В сервисе 2ГИС появилась карта бензина, которая охватывает более 29 тысяч автозаправок по всей стране — это почти все АЗС в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый раздел доступен на главном экране приложения, а также на сайте benzin.2gis.ru. Сервис показывает, на каких заправках недавно покупали топливо. Дополнительно учитывается информация от самих пользователей, которые сообщают о наличии топлива прямо в приложении.

На карте отображаются АЗС с данными о доступных видах топлива и ценах. Также можно узнать о действующих ограничениях — например, есть ли лимит на заправку, разрешена ли продажа в канистры и насколько велика очередь. Фильтры помогают быстрее найти подходящую станцию.

Ранее возможность узнать о наличии топлива и очередях появилась в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки».

Добавим, что в Нижегородской области в последнее время наблюдаются перебои с поставками топлива. У АЗС образуются большие очереди. Для урегулирования ситуации региональные власти обратились к топливным компаниям с просьбой увеличить поставки, а с 9 июля ввели новый порядок продажи бензина: по четным дням АЗС заправляют автомобили с номерами, начинающимися на четную цифру, по нечетным — на нечетную.