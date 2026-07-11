Очередь на АЗС длиной в час: как нижегородцы заправляются в новых реалиях Общество

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

«Бак наполовину пуст или наполовину полон?» — новая вариация теста на оптимизм.

Уже несколько недель подряд нижегородские автомобилисты живут по новым правилам: очереди на АЗС стали привычной частью дня. А с 9 июля в регионе ввели еще и новый порядок обслуживания. Теперь по четным дням топливо продают машинам с номерами, начинающимися на четную цифру, а по нечетным — на нечетную.

Главред НИА «Нижний Новгород» Анастасия Назарова до последнего откладывала поездку на заправку. Но настал день икс. Точнее, ночь. Сколько сейчас на самом деле занимает обычная поездка за бензином? Можно ли уложиться в час? И есть ли вообще бензин в городе? Далее — от первого лица.

Нечетное 11 июля — мой день. Понимая, что в субботу утром многие ломанутся на дачу, по дороге заехав на заправку, я решила действовать ночью. Завела будильник на 03:00 и поехала на «лукойловскую» АЗС возле «Океаниса».

Перед выездом зашла на «тематический» сервис Сбера, где отображается активность на заправках. Система показывала, что на нужной мне АЗС совсем недавно проходили оплаты. Значит, бензин там еще был. Затем открыла «Яндекс Карты», чтобы убедиться, что на подъезде нет жутких пробок. Сильно удивилась: дорога до АЗС была «зеленой», а сразу после нее, уже в районе аквапарка и парка «Швейцария», — «желтой». Видимо, какой-то баг.

По пути мне попалась другая заправка — туда как раз приехал бензовоз. И очередь по нынешним меркам была совсем небольшой. Но я не успела сориентироваться и поехала дальше.

Вереница автомобилей к «Лукойлу» начиналась еще от светофора у Дворца спорта. Очередь, впрочем, постоянно двигалась.

И тут мне стало интересно: оставлять двигатель работать на коротких остановках или нет? Полезла в интернет. Оказалось, существует правило десяти секунд: если остановка длится дольше, двигатель выгоднее заглушить — на холостом ходу топлива сгорает больше, чем требуется для повторного запуска.

К слову, было время и поизучать номера в очереди. У большинства они начинались на нечетную цифру, но были и «нелегалы» с четными. Забегая вперед, скажу: этой ночью никого не разворачивали. Заправиться мог любой желающий, вне зависимости от номера.

По будням, говорят, с этим строже. Знакомая рассказала, как на ее глазах волонтеры подходили к автомобилистам «не с теми» номерами и просили покинуть очередь. Однако если бак уже совсем пуст и дальше не доехать, заправиться все-таки разрешают. То есть по-человечески относятся.

Через полчаса я уже докатилась до поворота на АЗС. И вот там началось самое интересное. Из одной длинной очереди машины начали разъезжаться сразу к нескольким колонкам. Но далеко не все перестраивались сразу и продолжали стоять в одной колонне, хотя соседние были свободнее. Достаточно выйти из машины, осмотреться и выбрать, куда подъехать быстрее. Ну и, конечно, заранее вспомнить, с какой стороны у вас люк бензобака. А то простоите в очереди для «правосторонних» баков, а у вас левый. Зачем лишний раз мотать нервы себе и другим?

На моих глазах женщина попыталась залить бензин в канистру, но заправщик ее остановил. «Нельзя», — сказал он, скрестив ладони в запрещающем жесте. Женщина недовольно покачала головой и вставила пистолет уже в бензобак автомобиля.

Наконец настал мой черед. На кассе сказала, что хочу заправиться до полного бака. Но сколько именно литров войдет, не знала. Девушка устало ответила, что сейчас спишет сумму за полный бак, а деньги за лишние литры потом автоматически вернутся на карту. Так и произошло.

Стоп. Получается, лимит в 40 литров не действует? По крайней мере, на той АЗС, где заправлялась я, ограничение в эту ночь не применяли.

В 04:33 я выехала с заправки в сторону дома. На всё про всё ушел ровно час. По нынешним меркам очень даже по-божески. Ведь еще несколько дней назад знакомые автомобилисты рассказывали, что проводили на заправках всю ночь в ожидании бензовоза.

В региональном минэнерго тем временем говорят, что ситуация с топливом на нижегородских заправках может стабилизироваться в ближайшее время. Эксперты тоже считают нынешний дефицит временным и полагают, что кризис завершится уже этим летом.