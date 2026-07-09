Нижегородские власти призвали топливные компании увеличить поставки в регион

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Правительство Нижегородской области обратилось к ключевым поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы отгрузок в регион в период с 9 по 12 июля. Эта мера должна помочь сократить дефицит горючего и удовлетворить повышенный спрос, особенно в преддверии выходных.
Как сообщили в облправительстве, с 00:00 9 июля по решению оперативного штаба в регионе начала действовать система разделения потока автомобилей на АЗС по четным и нечетным дням.
По итогам мониторинга, проведенного в первые часы после введения новых правил, более 95% автомобилистов добровольно соблюдают установленный порядок. Для информирования водителей и обеспечения безопасности на автозаправочных станциях привлечены волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.
При этом на многих АЗС по-прежнему сохраняются большие очереди. В правительстве пояснили, что они возникли из-за сокращения подвоза топлива в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл», которому принадлежит крупнейшая сеть заправочных станций в Нижегородской области.
После переговоров с руководством компании логистика была скорректирована. Как отметили в региональном правительстве, с 05:00 поставки топлива начали активно наращивать.
Власти рассчитывают, что увеличение объемов поставок с 9 по 12 июля позволит стабилизировать ситуацию на розничном топливном рынке региона.
Накануне президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся топливного вопроса. Подробности здесь.
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