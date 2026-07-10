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Экономика

Новак объяснил дефицит топлива сбоями в работе НПЗ после атак БПЛА

10 июля 2026 13:17 Экономика
Новак объяснил дефицит топлива сбоями в работе НПЗ после атак БПЛА

Фото: Александр Воложанин

На российском топливном рынке сохраняется дефицит топлива. Одна из главных причин — атаки на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых предприятия частично останавливают и отправляют на ремонт, передает слова вице-премьера России Александра Новака ТАСС.

Как заявил Новак, из-за сложившейся ситуации возникают перебои в работе автозаправочных станций и появляются очереди.

«Дефицит возник по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов беспилотников», — сказал вице-премьер.

Также вице-премьер сообщал, что в стране сформированы достаточные запасы топлива для внутреннего рынка. Однако ажиотажный спрос увеличил потребление примерно на 20−30%, а перестройка логистики под новые условия требует времени.

Ранее эксперт заявил, что цены на топливо могут снизиться уже в течение месяца.

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Теги:
Бензин беспилотники Топливо и энергетика
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