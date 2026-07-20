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Подпорная стенка обрушилась у ЖК «Красная поляна» в Кстове

20 июля 2026 11:54 Происшествия
Подпорная стенка обрушилась у ЖК «Красная поляна» в Кстове

Фото: "Подслушано в Афонино" / VK

В жилом комплексе «Красная поляна» в Кстовском районе Нижнего Новгорода дала трещину и просела подпорная стенка. О произошедшем сообщили очевидцы в сообществе «Подслушано в Афонино | Красная поляна | АП» в VK.

По имеющимся данным, на этом участке ведутся работы по обустройству парковки. Во время копки бетонная опора начала разрушаться, в результате чего произошел обвал.

К счастью, в момент происшествия на пешеходной дорожке и лестнице людей не было.

Недавно в СМИ уже появлялась информация об оползнях на территории жилого комплекса.

Редакция НИА «Нижний Новгород» направила запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее стала известна причина оползня в Новинках.

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Теги:
Оползень Строительство ЧС
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