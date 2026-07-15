Власти назвали причину оползня в Новинках Общество

Фото: Ni Mash

Оползень в Новинках произошел потому, что склон пропитался водой после аномально снежной зимы и залповых ливней. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Новинском сельсовете, комментируя произошедшее.

Специалисты выезжали на место и зафиксировали оползневые процессы в районе Береговой улицы. С 19 июня введен режим повышенной готовности на территории частного дома. Двое его жителей временно переехали в маневренный фонд.

Ситуация с оползнем находится на ежедневном контроле, добавили в сельсовете. Подвижек грунта не наблюдается.

Напомним, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с оползнями в Кстове.